Kerkrade/Luzern Luzerner Dirigent leitet Jugendweltauswahl am bedeutendsten Blasmusikfestival Zum ersten Mal ist am World Music Contest in Holland eine internationale Jugendbrassband aufgetreten. Mittendrin standen Patrick Ottiger als musikalischer Leiter sowie drei BML-Talents. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 14.07.2022, 11.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Qualität der Nachwuchsarbeit in der Luzerner Brassmusik ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Daraus resultiert, dass vier Leute aus der Region Teil der World Youth Brass Band am World Music Contest (WMC) in Kerkrade waren. Auch bei der musikalischen Leitung der internationalen Jugendbrassband wurde auf Luzerner Fachwissen gesetzt: Patrick Ottiger, Dirigent der Feldmusik Willisau und der Nachwuchsformation der Brassband Bürgermusik Luzern (BML-Talents), betreute mit dem Holländer Erik Janssen zum ersten Mal eine Jugendweltauswahl am Festival in der niederländischen Grenzstadt.

Patrick Ottiger mit der World Youth Brass Band in Kerkrade. Bild: PD

Das Duo hatte auf die Besetzung nur bedingt Einfluss, eine Empfehlung des Luzerners fand bei der Auswahl aber Gehör. «Die besten jungen Frauen und Männer aus aller Welt konnten sich per Video bewerben. Erik und ich stellten aus der engeren Auswahl ein Team zusammen, ähnlich wie beim Fussball», erklärt Ottiger, dem mit Joëlle Zemp (Principal Cornet), Mirjam Müller (Flügelhorn) und Jeremia Kaufmann (Es-Tuba) drei BML-Talents zur Seite standen.

«Der Qualitätsanspruch an die Band war sehr hoch. Deshalb regte ich an, die wichtigsten Soloposten mit Leuten zu besetzen, von deren Können ich überzeugt bin und auf die ich mich verlassen kann. Die drei Talents waren die Stützpfeiler der Formation.»

Jubiläumsstück der BML-Talents von internationaler Band gespielt

Das war auch deshalb relevant, weil Ottiger mit der 1. World Youth Brass Band unter anderem das Stück «Rough Diamonds» präsentierte. Dieses wurde für die BML-Talents auf das Luzerner Kantonale Musikfest in Emmen hin und zum 100-Jahr-Jubiläum der Bürgermusik Luzern in Auftrag gegeben, es wurde international also uraufgeführt.

Die beiden Dirigenten und die 29 jungen Frauen und Männer erlebten eine intensive Woche. Sie präsentierten sich an zwei Konzerten im Saal und an drei Open-Air-Auftritten.

Die World Youth Brass Band bei einem Saalkonzert in Kerkrade. Quelle: Youtube

Die Band setzte sich mit Leuten aus Neuseeland, den USA, Australien, Litauen, den Britischen Inseln und Mitteleuropa zusammen. Die Schweiz war neben den Luzernern mit drei Leuten aus dem Wallis vertreten. Untergebracht waren sie in einem umgebauten Kloster, wo während dreier Tage je neun Stunden geprobt wurde. Ottiger:

«Die Idee war, mit der Band einen Mix aus anspruchsvoller Brassliteratur und jugendlicher Leidenschaft zu kreieren. Wir wollten dem Publikum etwas bieten.»

Gemeinsamer Auftritt der Weltauswahl und einer Gruppe aus Uganda. Bild: PD

Weltauswahl vereint sich mit Brass for Afrika

Zu den Musikerinnen und Musikern der Weltauswahl gesellten sich zwölf junge Leute aus Uganda. Die Gruppe entstammt aus dem Projekt «Brass For Africa» des britischen Piloten und Hobbymusikers Jim Trott. Er ist Gründer der Organisation, die 2009 entstand. Damals spendete er einem Waisenhaus in Uganda 30 gebrauchte Instrumente aus der Brassband seines Sohnes.

Inzwischen sind über 1000 junge Leute aus ärmlichen Verhältnissen in Liberia, Ruanda und Uganda in das Projekt involviert. Die Musik gibt ihnen eine Perspektive. Die Leute, die in Kerkrade teilgenommen haben, unterrichten inzwischen selber Kinder. Derzeit touren sie durch Europa.

Die Zusammenführung der beiden Gruppen, deren musikalische Ausbildung und das Können ziemlich weit auseinanderliegen, war keine grosse Hürde. Mit der «Jerusalema», welche die BML-Talents im Frühjahr 2021 nicht nur tanzte, sondern auch spielte, haben sich die jungen Leute aus Afrika und dem Rest der Welt schnell gefunden. Auf die Frage, wie das Publikum die Performance bewertet hat, meint Ottiger:

«Den Applaus und die Reaktionen kann man durchaus als frenetisch beschreiben.»

Die Woche in Kerkrade war für die jungen Leute und für die Dirigenten nahrhaft und unvergesslich, wie Ottiger ausführt. «Es war beeindruckend und berührend zu erleben, wie die Musik Leute aus den verschiedensten Teilen der Welt vereinen kann. Weit weg vom politischen Geschehen und den Problemen haben junge Menschen mit gemeinsamen Interessen Freundschaften geschlossen. Die meisten haben einander nie zuvor gesehen, sind aber in wenigen Tage zu einer Familie zusammengewachsen. Wir können dankbar sein, Teil dieser Sache zu sein.»

20'000 Leute spielen vor 300'000 Leuten

Der «Wereld Muziek Concours» findet nur alle vier Jahre statt. Er gilt als das bedeutendste Blasmusikfestival der Welt. Seit einer Woche ist er im Gange und dauert noch bis Ende Monat. Es nehmen rund 20’000 Blasmusiker teil, erwartet werden bis zum Schluss 300’000 Besucherinnen und Besucher. Auch die Weltmeisterschaften der Brassbands werden in Kerkrade ausgetragen. Die Schweiz war mit der Valaisia Brass Band gut vertreten. Die Walliser wurden Vizeweltmeister.

Für Ottiger war es eine Ehre, als Dirigent eingeladen zu werden. Wobei dies nicht aus heiterem Himmel kommt. Die Erfolge, welche er mit den BML-Talents und jüngst mit der Feldmusik Willisau feiern konnte, sind Janssen bekannt. Dieser kennt die Schweizer Blasmusik, er agierte im Juni als Experte am Musikfest Emmen. Ottiger gewann dort alle drei Wettbewerbe, die er mit seinen Bands bestritt. Dies hatte keinen Einfluss auf sein Engagement in Kerkrade. «Erik kontaktierte mich vor einem Jahr. Wir kannten uns nur flüchtig, das Projekt faszinierte mich aber.» Dass er als Luzerner dabei sein dürfe, erfülle ihn mit Stolz. «Und es ist ein weiterer Beweis für die hohe Qualität der Schweizer Blasmusik.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen