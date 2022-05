Unerfüllter Kinderwunsch: Luzerner Studie gibt Paaren Hoffnung

Kinderlosigkeit Für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch gibt es jetzt neue Hoffnung Alexandra Kohl Schwartz, Leitende Ärztin der Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals, hat herausgefunden: Eine Biopsie der Gebärmutter und die zweiwöchige Einnahme von Antibiotika können die Chancen aufs Elternsein markant erhöhen. Hans Graber Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Probiert, probiert, probiert. Immer wieder. Aber es wollte nicht klappen mit der Schwangerschaft. Eine Erfahrung, die viele Frauen und mit ihnen ihre Partner machen müssen. «Rund zehn Prozent der Paare mit Kinderwunsch sind davon betroffen, mit leicht steigender Tendenz», sagt Alexandra Kohl Schwartz, Leitende Ärztin an der Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals (Luks). Die 43-Jährige ist selbst zweifache Mutter.

Alexandra Kohl Schwartz hilft Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch. PD

Ein Hauptgrund für die Zunahme der Kinderlosigkeit: Die Mütter werden immer älter. 1981 lag das Durchschnittsalter der Gebärenden bei 28,3 Jahren, im Jahr 2020 bei 32,1 Jahren.

«Ein Drittel der Frauen ist heute über 35, und ab diesem Alter nimmt die Fruchtbarkeit natürlicherweise kontinuierlich ab, was vielen nicht bewusst ist»

, ergänzt Kohl Schwartz, welche die Abteilung für Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie seit September 2020 führt.

In 30 Prozent bleibt der Kinderwunsch unerfüllt Kinderlosigkeit ist abklärungsbedürftig, wenn sich nach zwölf Monaten mit regelmässigem Geschlechtsverkehr (ein- bis zweimal wöchentlich) und regelmässigen Periodenblutungen der Frau keine Schwangerschaft einstellen will. Sind Vorerkrankungen bekannt, ist eine Abklärung bereits nach sechs Monaten angezeigt. Die moderne Medizin macht heute vieles möglich, allerdings sind auch ihr Grenzen gesetzt. Bei einem Drittel der Betroffenen bleibt der Kinderwunsch unerfüllt. Zumindest zum Teil auch aus finanziellen Gründen: Anders als in den meisten anderen Ländern Europas übernehmen die Krankenkassen hierzulande die Kosten für eine künstliche Befruchtung nicht. Je nach Methode müssen dafür 2500 bis 8000 Franken selbst bezahlt werden – und das nicht selten mehrfach. Die im Haupttext erwähnte Biopsie der Gebärmutter wird hingegen von den Krankenkassen getragen. (hag)

Bereits mehrere Dutzend Frauen profitierten

Die gute Nachricht: Zwei Dritteln der Paare mit unerfülltem Kinderwunsch kann geholfen werden. Vermehrt nun auch dank Erkenntnissen aus einer Studie, die Kohl Schwartz 2016 am Berner Inselspital begonnen und seit 2020 am Luks fortgesetzt hat. Vereinfacht gesagt, können in recht vielen Fällen eine Biopsie der Gebärmutter und die zweiwöchige Einnahme von Antibiotika die Chancen aufs Elternsein markant erhöhen. Am Luks konnten bereits mehrere Dutzend Frauen davon profitieren und endlich ein gesundes Kind zu Welt bringen.

Bis es so weit ist, vergehen oft Jahre, verbunden mit Verzweiflung und – insbesondere bei wiederholten Fehlgeburten – Trauer. Kinderlosigkeit empfinden viele betroffene Paare als persönliche Schwäche und machen sich Selbstvorwürfe. Aus Scham wird im Bekanntenkreis kaum darüber gesprochen.

Bis Hilfe beansprucht wird, dauert es speziell in der Innerschweiz nicht selten drei und mehr Jahre, obwohl sich das Problem Kinderlosigkeit spätestens nach einem Jahr abgezeichnet hat. Meldet sich ein Paar zur Sprechstunde am Kinderwunschzentrum des Luks an, erfolgen nach einem eingehenden Erstgespräch über Lebensumstände und Lebensgewohnheiten verschiedene Untersuchungen.

Ursache bei Frau und Mann gleich häufig

Kohl Schwartz sagt: «Für Kinderlosigkeit sind in aller Regel drei mögliche Faktoren ausschlaggebend: der Hormonfaktor, der Eileiter-/Gebärmutterfaktor sowie der Spermienfaktor.»

In etwa einem Drittel der Fälle könne aufgrund der Abklärungen die Ursache bei der Frau gefunden werden, in einem weiteren Drittel beim Mann. Beim dritten Drittel liege es an beiden Elternteilen – oder man finde keine Ursache. Dann spricht man von idiopathischer Kinderlosigkeit.

Je nach gefundener Ursache kann eine Therapie einsetzen, etwa mit Hormonen, oder dem Versuch einer künstlichen Befruchtung. Unter anderem gibt es die sogenannte Inseminationsbehandlung, bei der Spermien am Tag des Eisprungs in die Gebärmutter eingespritzt werden.

Doch wie bei anderen Methoden der künstlichen Befruchtung stellt sich auch hier immer die bange Frage: Hält es oder hält es nicht? Kohl Schwartz:

«Weshalb es bei der einen Frau klappt und bei der anderen nicht, ist nicht abschliessend geklärt»

Um etwas mehr zu wissen, hat sie sich nach einem Workshop mit ihrer Studie auf ein mögliches Problem fokussiert: die chronische Endometritis, also die chronisch entzündete Gebärmutterschleimhaut.

Entzündete Gebärmutter ist oft symptomlos

Frauen, die davon betroffen sind, merken meist nichts davon und verspüren keine Symptome. Die Entzündung ist normalerweise auch nicht behandlungsbedürftig – aber sie kann das Einnisten eines Embryos verhindern. Weshalb sich die Gebärmutterschleimhaut entzündet, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, nicht zuletzt vorangehende gynäkologische Infektionen, Operationen oder Umweltfaktoren könnten eine Rolle spielen.

Aber was auch immer: «Man muss sich vorstellen, dass das ein ‹offenes System› ist, in das sich auch Bakterien einnisten können, die nicht dorthin gehören», sagt die Fachärztin. Wird die normale Keimbesiedlung durch diese Eindringlinge gestört, hat das einen Einfluss auf die Gebärmuttermuskulatur. Sie ist ständig in Bewegung und gereizt, was für das Einnisten des Embryos keine gute Voraussetzung ist.

Die Hälfte der betroffenen Frauen wurde nach Behandlung schwanger

«Dieser gestörte Mechanismus war schon länger bekannt, mit unserer Studie waren wir aber die Ersten, die Langzeitverläufe aufzeigten», sagt Alexandra Kohl Schwartz. Bei 108 Frauen mit drei und mehr Fehlgeburten oder Frauen mit wiederholtem Implantationsversagen wurde zunächst eine Spiegelung der Gebärmutter durchgeführt. Bei 67 der 108 Frauen wurde der Gebärmutter zusätzlich eine Gewebeprobe entnommen. Diese Biopsie ist ein kleiner Eingriff, der keine Narkose nötig macht und bloss durch ein kleines Zwicken verspürt wird.

Bei 42 der 67 biopsierten Frauen wurde so eine chronische Endometritis diagnostiziert. Die Betroffenen nahmen dann zwei Wochen lang ein Antibiotikum in Tablettenform ein, zudem erhielten sie ein Scheidenzäpfchen, das eine normale Keimflora in der Gebärmutter unterstützt.

Etwa zehn Prozent aller Paare, die sich Nachwuchs wünschen, sind ungewollt kinderlos. Zwei Dritteln kann jedoch geholfen werden. Bild: Fotolia

Das verblüffende Resultat:

«Über 50 Prozent dieser Frauen wurden im weiteren Verlauf schwanger und brachten schliesslich ein gesundes Kind zur Welt.»

Dass die Chance dazu klar steigt, zeigt sich am Luks auch nach Abschluss der Studie, wird doch das erwähnte Verfahren bei Frauen mit mehreren Fehlgeburten und wiederholtem Implantationsversagen von Kohl Schwartz und ihrem Team routinemässig angewendet.

Ist die Biopsie das Entscheidende?

Doch trotz schöner Erfolge: «Es bleiben einige offene Fragen», räumt die Spezialistin ein. Sie erhofft sich denn auch weitere Studien mit höheren Fallzahlen zur Thematik. Es hat sich etwa gezeigt, dass auch Frauen ohne Entzündung und entsprechend ohne Antibiotika, aber nach erfolgter Biopsie eher schwanger werden.

«Verbunden mit der Spiegelung, die ja auch einen reinigenden Charakter hat, löst der kleine Eingriff vielleicht einen speziellen Reiz aus, der wie ein Neustart für die Gebärmutterschleimhaut wirkt.» Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass die Spülung und die Biopsie entscheidend sind, nicht die Antibiotika.

Bedenken, «zu viel zu machen» mit den Frauen, hat Alexandra Kohl Schwartz aber nicht: «Selbstverständlich sollte man nicht auf gut Glück Antibiotika einsetzen, denn diese haben immer auch Nebenwirkungen, aber was die Biopsie betrifft, ist sie gemessen an dem, was Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch sonst alles auf sich nehmen, doch mit eher bescheidenem Aufwand verbunden.» Die Biopsie sei sicher nicht schädlich, ein relativ einfacher Eingriff und die Ergebnisse auch wichtig für die Wahl der weiteren Behandlung.

