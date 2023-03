Kinderschutz Kanton Luzern prüft Zusammenarbeit mit Verein für eine Präventionsstelle Pädosexualität Erwachsene und Jugendliche aus dem Kanton Luzern, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, sollen künftig eine Anlaufstelle haben können. Der Kantonsrat hat einen entsprechenden Vorstoss der SP mit grosser Mehrheit überwiesen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 27.03.2023, 11.40 Uhr

Mit Therapieangeboten für Personen mit pädosexueller Neigung sollen Kinder und Jugendliche geschützt werden. Symbolbild: Getty Images

Rund 3600 Personen mit sexuellem Interesse an Kindern leben gemäss Schätzungen im Kanton Luzern. Damit dem Interesse keine Taten folgen, braucht es ein spezialisiertes Beratungs- und Therapieangebot. Doch das fehlt unter anderem im Kanton Luzern, wie der Bundesrat 2020 feststellte. Melanie Setz Isenegger will das ändern. Die SP-Kantonsrätin aus Emmenbrücke hat darum den Regierungsrat mit einem Postulat aufgefordert, die Errichtung einer Präventionsstelle Pädosexualität zu prüfen.

Die Pflegefachfrau begründete ihren Vorstoss am Montag im Kantonsrat unter anderem damit, dass dank solcher Therapien Kinder und Jugendliche geschützt werden können und Menschen mit pädosexuellen Neigungen darunter leiden würden. Darum sei ein Angebot an Beratungen und Therapien notwendig. Die Hochdorfer SVP-Kantonsrätin Monika Schnydrig stellte den Nutzen solcher Angebote nicht in Frage, wohl aber deren Finanzierung. «Wir sind gegen die Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen.» Darum reiche eine teilweise Erheblicherklärung des Vorstosses aus.

Erstes Angebot in Zürich

Damit stand die SVP alleine da. Selbst die Luzerner Regierung sieht einen Bedarf. Dabei verweist sie auf die Präventionsstelle Pädosexualität der Uniklinik Zürich. Diese wurde 2021 als erstes kantonal gefördertes Angebot in der Schweiz lanciert. Im ersten Jahr sei sie von 48 Männern und 2 Frauen aufgesucht worden. Eine Abklärung mit anschliessender Therapieaufnahme sei bei 31 Personen erfolgt. Bei Bedarf würden die Einzel- und Gruppentherapien mit medikamentösen Behandlungsstrategien ergänzt. «Erste Erfahrungen zeigen, dass Patienten dadurch lernen, mit ihren Neigungen umzugehen, ohne straffällig zu werden und keinen Kindern und Jugendlichen Schaden zuzufügen», schreibt der Regierungsrat.

Wichtige Faktoren für das Gelingen einer Behandlung seien die Anonymität und Kostenlosigkeit. Rund ein Drittel der Kontaktsuchenden stammten aus anderen Kantonen, die über kein entsprechendes Angebot verfügen. Hier will auch der Regierungsrat ansetzen. Denn mit geschätzten 13 bis 15 Kontaktaufnahmen pro Jahr wäre eine eigene Präventionsstelle für den Kanton Luzern zu überdimensioniert. Darum schlägt der Regierungsrat vor, die Zusammenarbeit mit einem bestehenden Leistungserbringer zu prüfen, was auch Melanie Setz als Alternative gefordert hat.

Kosten: Bis 6000 Franken pro Fall

Im Fokus steht dabei der Verein «Kein Täter werden». Die 2021 gegründete Organisation hat Behandlungsstandorte in Basel, Frauenfeld, Zürich und Genf und verfolgt das Ziel, durch spezialisierte Therapien sexuelle Übergriffe und Kinderpornografie zu verhindern. Der Anschluss an einen solchen Verein kostet den Kanton je nach Umfang des Beratungsangebots 4000 bis 6000 Franken pro Fall, schreibt die Regierung. «Unser Rat ist bereit, zum Schutz von Kindern und Jugendlichen diese Kosten ab sofort zu tragen.»

Diese Kosten sind laut Laura Spring im Vergleich zum Nutzen absolut tragbar. Darum plädierte die Stadtluzerner Kantonsrätin der Grünen für ihre Fraktion für eine vollständige Überweisung des Postulats. Helen Schurtenberger (FDP, Menznau) stimmte zu – vor allem der Anschluss an ein bestehendes Netzwerk sei bei den erwarteten geringen Kontaktaufnahmen sinnvoll.

Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf betonte, das Geld sei gut investiert. «Es handelt sich um ein heikles Thema, das wir schnell angehen wollen», sagte der Mitte-Regierungsrat. Das wollte schliesslich auch eine Mehrheit des Kantonsrats: Sie hat das Postulat mit 73 zu 15 Stimmen für erheblich erklärt.

