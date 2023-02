Kinderumzug Buttisholz Herzige Schneemänner und gfürchig-düstere Wesen Ein breites Spektrum wird am Kinderumzug in Buttisholz abgedeckt: Herzige Schneemänner, aber auch gfürchige Unwesen geben sich die Fasnachtsehre. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 16.02.2023, 17.01 Uhr

Die Fasnacht hat Buttisholz wieder. Voll und ganz. Nach einer verpassten Ausgabe 2021 und einer abgespeckten Variante 2022 hat die Fasnacht das Dorf am Schmudo fest im Griff. Die prächtige Fasnachtssonne am Himmel heizt am Mittag schon recht zünftig ein, das lodernde Feuer auf dem Hirschenplatz dient nur gerade zum Kafikochen.

Über Buttisholz kreist der Pleitegeier. Bild: Hannes Bucher (Buttisholz, 16. Februar 2023)

Auch nur kurz: Der Speaker gibt schon bald bekannt, dass statt «Tee Zwätschge» «Apéro-Spritz» ausgeschenkt werde. Im T-Shirt und gar kurzbehost warten die Fasnächtler auf den Kinderumzug. Um zwei Uhr geht es dann los. Dicht gesäumt sind die Reihen, wie der Böög traditionsgemäss den Korso eröffnet. Dann ist es an den Goschtibärgbrätschern, lautstark zu verkünden, dass die Fasnacht das Dorf wieder im Griff hat und die zwei letzten Jahre definitiv passé sind.

Fasnächtliches Lachen bleibt im Halse stecken

16 bunte Nummern ziehen in der Folge vorbei. Ein bunt gemischtes fasnächtliches Spektrum wird dabei ausgebreitet. Das Elki-Turnen (Eltern-Kind-Turnen) zeigt etwa auf, dass viele kleine und grosse Köche keineswegs den Brei verderben. Im Gegenteil: Es riecht verführerisch, was da in der Bratpfanne brutzelt. Allfällig aufkommender Appetit vergeht aber schnell, wie «gfürchige» Wesen aus Grosswangen aufmarschieren: Die Gruppe aus der dortigen Oberdorf-City verkündet, dass bei ihnen gar düstere Wesen ihr Unwesen treiben würden. In der Tat, da bleibt einem fasnächtliches Lachen im Halse stecken.

Am Kinderumzug Buttisholz gabs auch Gfürchiges zu sehen. Bild: Hannes Bucher (Buttisholz, 16. Februar 2023)

Zum Glück sind da die Buttisholzer Zweitklässler, die mit ihrem «Keep- Smiling» wieder ein Lächeln herbeizaubern. Die herzigen kleinen Schneemänner der Kindergärten Don Bosco, Heimburg und Schulhaus bitten ihrerseits den Winter anmutig um Schnee: «Wir wollen endlich schlitteln und einen Schneemann bauen». «Aufgepasst, Schneemänner, dass ihr nicht an der Fasnachtssonne schmelzt!», ist man geneigt, ihnen zuzurufen.

Kleine Schneemänner betteln um Schnee. Bild: Hannes Bucher (Buttisholz, 16. Februar 2023)

Nach dem Umzug ist noch lange nicht Ende der Dorffasnacht: Auf dem Hirschenplatz geht es weiter mit einem Ballonwettbewerb, dem Monsterkonzert der drei Guggenmusigen (Guschtibärgbrätscher, Gloggereschränzer, Schopperassler) und langen Stunden in den Abend und die Nacht hinein mit heiterem, unbeschwertem Dorffasnachtstreiben.

