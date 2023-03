Skigebiete in Luzern: Wie lange gibt es sie noch?

Klimawandel Nach schneeärmstem Februar aller Zeiten: Wie lange gibt es die Skigebiete im Kanton Luzern noch? Skifahren in Sörenberg und auf der Marbachegg wird immer seltener möglich. Beide Destinationen wollen so lange wie möglich am Wintergeschäft festhalten. Das wird Konsequenzen für das Portemonnaie der Gäste haben, sagt ein Klimatologe. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 05.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Winter nahm diese Saison nicht richtig Fahrt auf. Symbolbild: Boris Bürgisser

«Es war der schneeärmste Februar aller Zeiten», sagt Christoph Marty, Klimatologe am Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos. Ganz überraschend ist der Rekord für die Experten nicht. Ein Blick in die Statistik der vergangenen Jahrzehnte zeigt, dass die Schneehöhen tendenziell abnehmen – auch in den Luzerner Skigebieten Sörenberg und Marbachegg. Für Marty ist klar: «Die langjährige Abnahme ist eindeutig ein Resultat des Klimawandels.» Gibt es bei diesen geringen Schneemengen immerhin eine tiefere Lawinengefahr? Das kann laut dem Klimatologen nicht eindeutig beantwortet werden. «Es ist aber gut möglich, dass die Schneeschichten in voralpinen Gebieten besser verbunden sind, weil es dazwischen geregnet hat.»

Wasser wird auch für die Beschneiungsanlagen benötigt. Und das in immer höheren Mengen, um den knapper werdenden natürlichen Schnee zu ersetzen. Laut Marty hat eine Studie der Universität Basel gezeigt, dass der Wasserverbrauch bis Ende dieses Jahrhunderts in Skigebieten, die weiterhin als solche existieren wollen, um 80 Prozent steigen wird. «Es ist primär eine volkswirtschaftliche Frage, ob einzelne Skigebiete auch in Zukunft noch erhalten werden sollen.» Natürlich seien die Verantwortlichen gefordert, die benötigte Energie – zum Beispiel auch für die Pistenfahrzeuge – möglichst aus nachhaltiger Quelle zu beschaffen. Und es komme auch auf die Lage an. Nördlich ausgerichtete Gebiete wie Sörenberg seien sicherer als solche mit Südhängen.

Sörenberg: 35 Prozent weniger Umsatz

Die Bergbahnen Sörenberg AG liegt diesen Winter bis jetzt beim Umsatz rund 35 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie Direktor René Koller auf Anfrage sagt. Nach einen guten Saisonstart Mitte Dezember habe das Wetter besonders während der Festtage und in den Fasnachtsferien nicht mitgespielt. Aktuell sei die Situation aber entspannt. «Die meisten Pisten sind offen.» Auch, weil an jenen Stellen ohne Moorschutz technisch beschneit werden konnte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die letzte Saison sei rekordverdächtig gewesen. Das könne bis zum Ende dieser Saison am 2. April nicht mehr aufgeholt werden. «Trotzdem sind wir optimistisch, dass wir noch einen guten Abschluss haben werden.» Mit Blick in die langjährige Statistik sagt auch René Koller, dass die Schneemenge in der Tendenz abnehme. «Aber es wird wohl noch länger regelmässig schneereiche Winter geben.» Zudem werden die Beschneiungsanlagen technisch immer ausgefeilter und auch energieeffizienter.

Verwaltungsrat und Direktion haben laut Koller zwar entschieden, so lange wie möglich am Winterangebot festzuhalten. Trotzdem erhalte das Sommergeschäft immer mehr strategisches Gewicht. Im Moment machen die Bergbahnen ihren Umsatz noch zu 80 Prozent im Winter und zu 20 Prozent im Sommer. Dieses Verhältnis werde in den kommenden Jahren ausgeglichener gestaltet. «Das schon jetzt sehr erfolgreiche Mooraculum zum Beispiel wird bald mit einem Talweg ergänzt.» Zudem findet von 17. bis 19. März zum ersten Mal das Musikfestival Sörenberg Sounds statt, das nochmals viele Gäste in den Ort und auf die Pisten locken soll.

Marbach: Bis jetzt ein Monat Skibetrieb

Auch Marbach erlebt keinen optimalen Winter. Laut Martin Knüsel, Präsident und Geschäftsführer der Sportbahnen Marbachegg AG, herrschte bislang nur zwischen Mitte Januar und Mitte Februar Skibetrieb. Anders als in höher gelegenen und grösseren Gebieten wirken sich in Marbach schneearme Winter aber weniger auf den Umsatz aus. «Schon jetzt machen wir im Sommer zwei Drittel des Umsatzes.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Strategie der Sportbahnen sei darum klar: Winter halten, Sommer ausbauen. Das bedeutet, dass für den Skibetrieb vorsichtig investiert wird, das Angebot für die Sommersaison dafür weiterausgebaut werde. Wie lange die Marbachegg noch ein Skigebiet sein wird, hängt laut Knüsel vom künftigen Wetter ab. «Schon früher hat es ja schlechtere Winter gegeben, heutzutage kommt das einfach häufiger vor.» Ebenso wichtig wie genügend Schnee sei indessen schönes Wetter. Dieses ziehe zahlreiche Fussgänger und Ausflügler an. Für die Sommersaison hat sich die Marbachegg bereits als Bike-Paradies etablieren können. «Wir sind aber auch fürs Wandern, Gleitschirmfliegen, Grasskifahren und Spaziergänge attraktiv», sagt Knüsel.

Warum sich Kunstschnee in Andermatt eher lohnt

Die Frage, wie lange Skigebiete noch als solche überleben, kann laut dem Klimatologen Christoph Marty nicht beantwortet werden. Zu unterschiedlich seien die Voraussetzungen. «Für Destinationen wie Andermatt zum Beispiel reisen Gäste zum Teil von weit her an. Dort rechnet es sich wirtschaftlich noch besser, auf Beschneiungsanlagen zu setzen.»

Marty freut sich auf jeden Fall darüber, dass vermehrt über Sinn und Zweck der Skigebiete gesprochen wird. Er vergleicht die Situation mit öffentlichen Hallenbädern, die ebenfalls defizitär und schwer nachhaltig zu betreiben sind. Doch während Schwimmen im Sommer auch ohne Hallenbäder möglich ist, dürften Skifahren und Snowboarden künftig nur in Gebieten möglich sein, die günstig gelegen sind oder teuer unterhalten werden. «Skifahren wird sich vom Breitensport zur Luxustätigkeit entwickeln.»