«KMU-Barometer» Lohnerhöhungen mit Pinzette statt Giesskanne: Steigende Preise setzen Luzerner Firmen unter Druck Die meisten Luzerner Unternehmen rechnen für das nächste Jahr mit gut gefüllten Auftragsbüchern. Doch Lieferengpässe und Preisaufschläge bei Rohmaterialien setzen den Firmengewinnen zu, wie die neuste Umfrage des kantonalen Gewerbeverbands zeigt. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Luzerner Firmen stufen die Auftragslage für nächstes Jahr zwar nach wie vor positiv ein – trotzdem rechnen sie mit sinkenden Gewinnen. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Verkommt der angekündigte heisse Lohnherbst zum lauen Lüftchen? Eine Umfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF deutete kürzlich darauf hin, dass die Löhne auf nächstes Jahr im Schnitt über alle Branchen hinweg um 2,2 Prozent steigen könnten. Das ist weniger als die Teuerung von 3 Prozent – und deutlich weniger als die Erhöhung der Krankenkassenprämien um durchschnittlich 6,6 Prozent.

Gaudenz Zemp, Direktor des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Luzern. Bild: PD

Jetzt liefert das neueste Luzerner KMU-Barometer mögliche Antworten für die Zurückhaltung der Unternehmen. Die repräsentative Umfrage des KMU- und Gewerbeverbands des Kantons Luzern (KGL) in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Demoscope bei 761 teilnehmenden Firmen ergab zusammengefasst Folgendes: Die Auftragslage wird für nächstes Jahr zwar nach wie vor positiv eingestuft.

Trotzdem rechnen die Firmen mit sinkenden Gewinnen. Das war bisher nur im Coronajahr 2020 für 2021 der Fall. KGL-Direktor Gaudenz Zemp sagt auf Anfrage: «Vor allem die steigenden Preise für Rohmaterialien und Halbfabrikate sowie die Mehraufwände infolge von Lieferengpässen bleiben als ungedeckte Kosten in den Firmen hängen.»

Import von Produkten aufwendiger und teurer

Konkret geben drei Viertel der Unternehmen an, in diesem Jahr von Lieferengpässen betroffen zu sein. Letztes Jahr waren es noch zwei Drittel.

Und: 72 Prozent der von Lieferengpässen betroffenen Firmen rechnen auch im nächsten Jahr mit Lieferengpässen. Weitere 14 Prozent gehen sogar von einer weiteren Verschärfung der Situation aus. Der Import von Produkten und Rohmaterialien wird gemäss den Unternehmen nicht nur aufwendiger, sondern auch teurer. Vier von fünf Firmen geben an, dass sie in diesem Jahr von Preissteigerungen betroffen waren.

Diese höheren Beschaffungskosten konnten je nach Branche zumindest teilweise an die Kundschaft weiterverrechnet werden – am stärksten in materialintensiven Wirtschaftszweigen wie der Bauwirtschaft und der Fabrikation. Für das kommende Jahr erwarten 79 Prozent der Befragten zumindest bei einem Teil der benötigten Produkte weitere Preissteigerungen durch Lieferanten. Im Mittel gehen die Luzerner Unternehmen davon aus, dass die Preise 2023 gegenüber diesem Jahr um 11,5 Prozent ansteigen. Davon glauben die Firmen durchschnittlich höchstens rund 8,5 Prozent an die Kundinnen und Kunden weitergeben zu können.

Strommangellage kaum ein Thema Die Resultate des KMU-Barometers sind am Donnerstagabend an der Impulsveranstaltung «Luzern 23» präsentiert worden. Am Anlass in der Messe Luzern erfuhren die geladenen Vertretenden von Gewerbevereinen, Berufs- und Branchenverbänden sowie Gäste aus Wirtschaft und Politik, dass sich die wenigsten Luzerner Firmenchefs Sorgen um eine Strommangellage machen. 20 Prozent gehen von einer Strommangellage aus. Davon haben 56 Prozent keine Vorkehrungen getroffen. Zur drohenden Energiekrise, zur Mobilitätsplanung und zur kantonalen Klimapolitik gab am Anlass FDP-Regierungsrat Fabian Peter Auskunft. Der Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor nahm auf dem heissen Stuhl Platz. (avd)

Unternehmen geben nicht ganze Preissteigerung weiter

Es bleiben rund 3 Prozent, welche die Firmen intern kompensieren müssen. Das ist laut Verbandsdirektor Gaudenz Zemp denn auch der Hauptgrund, weshalb die Gewinnerwartungen für das nächste Jahr weniger hoch ausfallen als in vergleichbaren Vorjahren. Und deshalb werden in den meisten Firmen die Lohnerhöhungen nicht mit der Teuerung Schritt halten. Zemp geht zudem davon aus, dass sich der Trend weg vom Giesskannenprinzip hin zu individuellen Lohnanpassungen noch mehr durchsetzen wird.

«Statt Lohnerhöhungen von beispielsweise 1,5 Prozent für alle zu beschliessen, werden gezielt bestehende Lohnungleichheiten ausgeglichen oder Löhne von besonders wertvollen Angestellten überdurchschnittlich angehoben.»

Das Halten von gutem Personal wird für die Betriebe gemäss dem Gewerbeverbandsdirektor und FDP-Kantonsrat immer wichtiger. Denn der Fachkräftemangel verschärfe sich weiter. Das zeigt sich auch im KMU-Barometer, wo die Firmen die Suche nach qualifizierten Mitarbeitenden von Jahr zu Jahr als schwieriger einstufen. Für nächstes Jahr glauben 58 Prozent der Firmen, dass die Rekrutierung von Fachpersonal schwieriger wird. Nur gerade 9 Prozent glauben, dass die Suche einfacher wird.

Der Fachkräftemangel ist für die Arbeitgeber also ein immer grösseres Problem – und hat im Gegenzug für die Arbeitnehmenden Vorteile, wie Zemp ausführt. So hätten gut qualifizierte Angestellte auch in Zeiten knapper Gewinnmargen durchaus Chancen, an einen höheren Lohn zu kommen oder dann eine Stelle mit höherem Salär bei einem anderen Arbeitgeber zu erhalten. Das gilt für die Zentralschweiz im Besonderen. Gemäss dem aktuellsten Fachkräfteindex des Beratungsbüros BSS hat die Zentralschweiz (ohne Kanton Zug) aktuell einen Wert von 140 (ab 100 bedeutet Fachkräftemangel). Im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2018 waren es noch 130. Nur in Graubünden mit einem aktuellen Wert von 162 ist der Fachkräftemangel noch ausgeprägter.

