Motorsport auf dem Land Anlass bewilligt: Nur der Regen kann die Traktoren bei den Knutwiler Powerdays stoppen Nachdem im Kantonsrat mehrfach verbal Staub zum Thema Tractor Pulling aufgewirbelt wurde, wird es auf dem Privatgelände «Studböschacher» in Knutwil bald richtig stäuben. Die Polizei gab grünes Licht. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 29.06.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über 1000 PS und noch viel mehr Motorsportfans treffen an den Powerdays aufeinander. Bild: Dominik Wunderli (Knutwil, 10. August 2019)

Die frohe Botschaft hat Daniel Kunz am 25. Juni per Post erreicht. Die Luzerner Bereitschafts- und Verkehrspolizei gab für die Durchführung des 11. Zentralschweizer Tractor Pulling in Knutwil grünes Licht:

«Das Gesuch vom 8. Mai wird gutgeheissen und für die Durchführung der Wettkampfveranstaltung vom 12. bis 14. August 2022 eine Ausnahmebewilligung erteilt.»

Dem Anlass, der auf dem Privatgelände «Studböschacher» der Familie Kunz stattfinden wird, steht somit faktisch nichts mehr im Weg. Vorausgesetzt, dass in diesem Zeitraum nicht Regen im biblischen Ausmass fällt.

Nachdem die Knutwiler Powerdays eine pandemiebedingte Zwangspause einlegen mussten, die letzte Veranstaltung fand 2019 statt, sollte im Jahr 2022 alles wieder seinen gewohnten Gang nehmen. Die grösste Motorsportveranstaltung im Kanton Luzern ist aber manchen Leuten ein Dorn im Auge und wirbelte lange vor der Durchführung Staub auf.

Veranstalter hatte nie Zweifel, dass die Bewilligung erteilt wird

Bereits vor zwei Jahren entbrannte im Kantonsrat eine Debatte über die Bewilligung. Auslöser war damals die Antwort des Regierungsrates auf eine Anfrage der SP-Politikerin Isabella Schwegler-Thürig zur Bewilligung auf Landwirtschaftsland und über mögliche negative Folgen für die Umwelt. Die Diskussion wurde letzte Woche im Parlament abermals geführt, diesmal war der Auslöser die Antwort der Regierung auf eine Anfrage von Grüne-Kantonsrat Samuel Zbinden. Darin stellte sie den Organisatoren eine Bewilligung für den Anlass in Aussicht.

Nun ist diese also Tatsache. Für Daniel Kunz die logische Konsequenz. «Die Diskussionen habe ich verfolgt. Deren Inhalt machte mich jedoch nicht nervös, denn ich hatte nie Zweifel, dass die Bewilligung erteilt wird», führt Kunz aus.

Daniel Kunz, Organisator der Knutwiler Powerdays, beim Aufbau des letzten Events. Bild: Boris Bürgisser (Knutwil 5. August 2019)

«Die Knutwiler Powerdays sind mein Lebenswerk, dafür kämpfe ich. Wir haben die Rechtslage abgeklärt und bezüglich Bodenverdichtung Berechnungen angestellt.»

Diese seien mit dem Gesuch eingereicht worden.

Als Beispiel wurde ein Traktor mit 2500 Kilogramm Wettkampfgewicht beschrieben. Zusammen mit dem Bremswagen resultiert beim Pull ein Gewicht von 5000 Kilogramm. Bei einer Reifenbreite von 80 Zentimeter mit einem Pneudruck von 0,4 Bar ergibt das eine Auflagefläche von 50 Zentimeter. Der Bodendruck pro Quadratzentimeter beträgt laut diesen Berechnungen 0,625 Kilogramm.

Ein Zuckerrübenvollernter mit einem Leergewicht von 26 Tonnen drückt mit einem Betriebsgewicht von 48 Tonnen auf dieselbe Fläche mit 2,78 Kilogramm und ein VW-Bus mit Campingausrüstung mit einem Gewicht von 2,3 Tonnen presst 3,03 Kilogramm auf den Quadratzentimeter.

Vermeiden von Bodenverdichtung als oberste Priorität

Kunz betont ausdrücklich, dass die Pullingbahn das Heiligtum der Veranstalter sei und die oberste Priorität auf dem Vermeiden von Bodenverdichtung und Landschäden liege. Nach der Veranstaltung wird die Bahn mit einem Tiefenlockerer bearbeitet, um zu gewährleisten, dass es wirklich keine Staunässe gibt. Auf dem Areal wird Graswirtschaft betrieben. Das Fazit von Kunz:

«Zahlreiche Veranstaltungen, bei denen Wiesen oder landwirtschaftliches Land als Parkplätze genutzt werden, müssten folglich ebenfalls in Frage gestellt werden.»

Die Gemeinde Knutwil hat am 7. Juni eine Bewilligung des gesteigerten Gemeingebrauchs erteilt, was bedeutet, dass die Zufahrt und das Parkieren auf öffentlichem Grund gestattet wird. Unter anderem mit folgendem Wortlaut: «Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der erfolgten Abklärungen kann die Bewilligung für das 11. Zentralschweizer Tractor Pulling seitens der Gemeinde erteilt werden.»

Als Bedingung sind unter anderem die zur Benützung vorgesehenen Strassen und Plätze vor und nach der Veranstaltung mit einem Vertreter des Werkdienstes abgenommen werden. Auch müssen strikte Ruhezeiten eingehalten werden. So dürfen in den Mittagspausen weder Motorenlärm noch Beschallung aus Boxen oder Megafonen die Ruhe stören.

Motorsport auf dem Land. Bild: Dominik Wunderli (Knutwil, 10. August 2019)

Gemeindepräsidentin Priska Galliker (Mitte) betont, dass in der Gemeinde mit den «Powerdays», «Tereter Nächt» und «Maifest» jedes Jahr drei grosse Anlässe stattfinden. «Alle diese Veranstaltungen werden im Vorfeld geprüft. Werden die gestellten Auflagen erfüllt, legen wir keiner Organisation Steine in den Weg. Sämtliche Anträge behandeln wir gleich und fair.»

An den Knutwiler Powerdays stehen rund 50 Standardtraktoren in vier Kategorien am Start. Zusätzlich fahren Gardenpuller, Minipuller und Traktoren in den Kategorien 2,5 und 3,5 Tonnen. Die Pro-Stock- und Superstock-Kategorie mit Maschinen der höchsten Stärkeklasse sind mit vier bis sechs Stück vertreten. Darunter sind Topteams aus Italien und Holland, um deren Teilnahme die Veranstalter der Tractor Pullings sich bemühen, weil die grösstenteils fachkundigen Motorsportfans Spektakel erwarten. An dem Wochenende im August erwartet Kunz 15’000 Personen, verteilt auf drei Tage.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen