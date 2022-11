Knutwil: Auto rollt unkontrolliert in Hausmauer – 77-Jähriger tot

Knutwil Auto rollt über Gartensitzplatz und prallt in Hausmauer – 77-Jähriger verstorben Ein Mann fuhr mutmasslich wegen eines gesundheitlichen Problems unkontrolliert über ein Rapsfeld sowie einen Gartensitzplatz und prallte in eine Hausmauer. Er starb noch auf der Unfallstelle. 23.11.2022, 15.42 Uhr

Im Ortsteil St. Erhard in der Gemeinde Knutwil ereignete sich am Mittwochmorgen ein tragischer Unfall mit Todesfolge. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, geriet ein 77-jähriger Autofahrer mutmasslich wegen eines gesundheitlichen Problems von der Mauenseestrasse.