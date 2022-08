Knutwil Bühne frei für die Powerdays – Veranstalter erwartet einen Zuschauerrekord Für das Tractor Pulling auf der Knutwiler Höhe laufen die Aufbauarbeiten auf Hochtouren. Ab Freitag bieten 160 Teams aus zehn Nationen Motorsport, der die Erde beben lässt. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 10.08.2022, 19.00 Uhr

Ein viel beschäftigter Mann: OK-Chef Daniel Kunz auf der Strecke. Bild: Pius Amrein (Knutwil, 10. August 2022)

Bei der Fahrt in Richtung Süden ist kaum zu übersehen, dass auf der Knutwiler Höhe in Bälde eine grosse Veranstaltung ansteht. Von der Autobahn aus sind Baumaschinen, Spitzdachzelte, mehrere Container und das Gerüst für eine gewaltige LED-Wand gut erkennbar. Ein Zirkus? Nicht ganz, aber so ähnlich. Auf dem Privatgelände Studböschacher finden am Wochenende die 11. Knutwiler Powerdays statt. An diesem Motorsportanlass messen sich von Freitag bis Sonntag 160 Teams im Tractor Pulling.

Ziel ist, mit Zugfahrzeugen einen Gewichtwagen auf einer Strecke von insgesamt 100 Metern so weit wie möglich zu ziehen. Gelingt einem Fahrer oder einer Fahrerin der «Full Pull», also die gesamte Strecke zurückzulegen, ist der Jubel der Fans als Belohnung sicher und das Punktekonto steigt.

Video: Roman Loeffel (Knutwil, 9. August 2022)

Erwartet wird stets das Unerwartete

Aktuell läuft aber noch die Aufbauphase. Die Rampen für die Besucherinnen und Besucher sind Anfang Woche bereits montiert. Drei Stehtribünen und eine grosse VIP-Tribüne stehen zur Verfügung. Ein Techniker testet am Montagnachmittag einen Stromgenerator. Ganz rund dreht die Maschine noch nicht, aber es muss ja nicht von Beginn alles einwandfrei funktionieren.

OK-Chef und Veranstalter Daniel Kunz erwartet stets das Unerwartete. Eine Unterhaltung mit ihm im Vorfeld der Powerdays ist ohne Unterbrechung unmöglich. Wenn nicht das Telefon eines Lieferanten klingelt, sucht ein Helfer ein Werkzeug oder es meldet sich ein Team aus dem Ausland mit einer guten oder weniger guten Nachricht.

Eine unschöne Geschichte ereignete sich am Wochenende an einem Wettbewerb in Holland. «Einem Team, das bei uns auf der Startliste steht, ist der Motor explodiert. Ich verfolgte die Fahrt online. Mich traf beinahe der Schlag, als es klöpfte», erzählt Kunz, der sich mit dem holländischen Teamchef einen Tag nach dem Vorfall austauschte.

«Er sagte, ich brauche mich nicht zu sorgen. Sie würden das Teil reparieren und rechtzeitig in Knutwil eintreffen.»

Kunz lacht und greift abermals nach dem Telefon. «Den muss ich nehmen», sagt er und verhandelt eine Minute oder zwei mit einem Fahrer aus Deutschland. Dann legt er auf, schüttelt den Kopf.

Sackgeld für engagierte Vereine und Schulklassen

«Ich muss noch einen Stapel Zollpapiere für die ausländischen Teams ausfüllen. Meldet euch bei mir, wenn ihr noch etwas braucht», gibt er uns mit auf den Weg, ruft seine beiden Hunde zu sich und entfernt sich vom Gelände.

Nicht nur auf, sondern auch neben der Strecke ist für Spektakel gesorgt. Bild: Pius Amrein (Knutwil, 10. August 2022)

Derweil läuft der Aufbau weiter. Ein Fasnachtsverein aus Knutwil richtet einen Verpflegungsstand ein, den die Leute seit Jahren an den Powerdays betreiben. Zehn Prozent des Umsatzes fliessen in ihre Vereinskasse. Auch eine Schulklasse aus Sursee engagiert sich und erhält für den Einsatz einen schönen Batzen für die nächste Klassenreise: Am Samstag fegen die Buben und Mädchen über den Platz und räumen Abfall weg.

Das Programm über die drei Tage steht. Am Freitag beginnen die Wettkämpfe um 17.30 Uhr. Am Samstag und Sonntag geht es um 9 Uhr weiter. Vollgas geben nicht nur Fahrerinnen und Fahrer auf ihren Traktoren und LKW, sondern es werden auch abseits der Strecke Akzente gesetzt.

Seit 2019 finden zwischen der Wettkampfstrecke und dem fünf Hektaren grossen Campingplatz Konzerte statt. Dieses Jahr tritt unter anderen die deutsche Schlagersängerin Marry mit ihrem Lied «Wir lassen heute die Erde beben» auf. Für Kunz ist sie die ideale Besetzung für seinen Anlass. Er ist überzeugt:

«Die trifft den Nerv des Publikums. Das wird eine heisse Party.»

Vorverkauf wurde eingestellt, Tickets sind noch erhältlich

Neuerdings wird auf dem Gelände nicht mehr mit Bargeld bezahlt. Beim Eingang können Jetons erworben werden. Der Vorverkauf wurde am 7. August eingestellt. Tickets an der Tageskasse sind aber noch erhältlich. Der Tagespreis beträgt 27 Franken, der Weekendpass ist für 64 Franken zu haben. Für Kinder bis 14 Jahre gilt freier Eintritt.

In früheren Jahren waren über alle drei Tage gegen 30'000 Leute auf dem Platz. Wie viele Rennsportfans sich am Wochenende auf dem Studböschacher einfinden werden, kann Kunz nicht beziffern. «Sie werden zahlreich sein», so seine Prognose: «Ich befürchte, wir werden einen Zuschauerrekord erleben.»

