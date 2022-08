Knutwil Junggesellinnenabschied, (un)sichere Frauen, verletzte Landwirte: Eine Reportage aus der Luzerner Traktorenarena Das Tractor Pulling lockt jährlich mehrere Zehntausend Frauen und Männer in die kleine Gemeinde. Was geschieht abseits der Rennstrecke? Dieser Augenschein liefert Antworten. Chiara Z'Graggen Jetzt kommentieren 13.08.2022, 22.13 Uhr

Die Traktoren als höchste Begierde: An diesem Wochenende findet das Tractor Pulling statt. Bild: Boris Bürgisser (Knutwil, 13. August 2022)

Sie ist nicht zu übersehen, die riesige Anlage mitten im beschaulich-ländlichen Knutwil, von weitem umringt von archaischen Bergketten: Die Anlage, auf der an diesem Wochenende das Tractor Pulling stattfindet. Bis hierhin ist es eine Zangengeburt gewesen; nebst kaputten belgischen Motoren sollte auch der Anlass nicht mehr auferstehen. So hatte sich gar der Luzerner Kantonsrat mit der Bewilligung des Anlasses herumgeschlagen. Diese Gedanken sind aber an diesem Samstag weggeschoben. Wer sich gerne schlechten Wortspielen bedient, würde gar meinen, die Sorgen seien «weggepullt».

Wie auch immer. Der Weg zum Privatgelände «Studböschacher» ist gesäumt von zahlreichen Traktoren oder sonstigen Gefährten. John Deere, Lamborghini, Massey Ferguson, Ford und viele weitere Traktoren reihen sich aneinander, erstrahlen in rot und gelb in der prallen Sonne, umgeben von einem Dieselgeruch. Für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher kommt das Vergnügen vor der Arbeit; die Schlange vor dem Einlass zählt an die 200 Leute. Sie stehen da, viele mit einem Bier in der Hand, die meisten bester Laune, ein Gemisch aus Ballermann- und Bravo-Hits-Musik ständig in den Ohren. Gut Ding will Weile haben.

Kevin Buess hat eine eindrücklige Bremseinlage zum besten gegeben. Bild: Boris Bürgisser (Knutwil, 13. August 2022)

Landwirtschaftsfreude trifft Festivalflair

Diejenigen, welche die Wartezeit überstanden haben, werden mit einer Sicht auf verschiedene Aktivitäten belohnt; abseits des frontal stehenden Tractor-Pulling-Geländes auf der Anhöhe reihen sich Toi-Tois an ein Festzelt, einen Zigarettenherstellerstand oder einen Verköstigungswagen. Alles erinnert an ein Festival – die mit Bier bewaffneten Frauen und Männer (einige torkelnden Schrittes unterwegs), der konstante Geruch von Alkohol und Zigaretten in der Luft, der anbahnende Sonnenbrand auf Waden und Gesichtern, die penetrante Musik. Einzig das Kinderkarussell vermag es, die Gedanken an das auch dieser Tage stattfindende Heitere Open Air wegzuschieben.

Dort oben, am Gipfel des Mini-Hügels, steht sie also. Die Begierde eines jeden Traktorfans. Der grösste Feind eines jeden Pulling-Fahrers, dessen Fahrzeug zu schwach für den Wettkampf ist: Die mehrere Hundert Meter lange Pulling-Strecke. Dort, wo sich zum Bier- und Zigarettengeruch die Duftnote Benzin und Abgase dazugesellt und die einfache Musik den trivialen Anlass zusätzlich untermalt. Die Frauen und Männer, teilweise mit Familiennachwuchs, schreien Anweisungen wie «Ja, ich nähmt sosch no es Grosses» gen Anhang.

Zwischendurch hält die Stille Einzug

Dann wird es still. Die Oberkörper strecken sich nach vorn, ehe sie vom Absperrgitter gebremst werden. Ein Fahrer macht sich bereit. Sein Ford 8000 ist es auch. Sekundenschnell ist das Spektakel vorbei. Wie ein 100 Meter Sprinter hat das Gefährt die Ziellinie erreicht. Der Moderator unterbricht das Schweigen: «Was für eine Bremseinlage», klingt aus den Lautsprechern. Die Stille ist somit beiseite geschoben, ein Lied des Ballermann-Interprets Mickie Krause hält Einzug. Was bleibt ist eine gewaltige, graue Abgaswolke.

Die Stimmung am Tractor Pulling ist ausgelassen. Bild: Boris Bürgisser (Knutwil, 13. August 2022)

Mitten in den unzähligen Zuschauern sticht einer heraus. Zwar trägt er wie jeder eine dunkle Sonnenbrille, aber: Nicht so wie die meisten Anwesenden hält er statt eines Bieres eine Krücke in seiner Hand, die Hälfte des Beins ist von einer Schiene ummantelt. Wieso tut er sich den Besuch auf diesem Gelände an? Noch dazu, da er, wie sich später herausstellen wird, zuvor noch nie da gewesen ist?

«Weil wir dumm waren»,

sagt sein Freund und verweist damit auf die Tatsache, dass der Spass überwiege. Der Anlass «mache einfach Freude». Nächstes Jahr wollen sie zurückkehren – dann bestenfalls ohne Klotz am Bein.

Junggesellinnenabschied: Warum auch nicht?

Die Sonne brennt, die Traktoren heulen noch immer auf. Etwas Erholung verschaffen sich eine Handvoll Frauen im Schatten eines Busses. Ihre Kleidung verrät den Hintergrund ihres Aufenthalts: Es ist ein Junggesellinnenabschied. Zwischen Pommes frites und Bier strahlt die glückliche Braut hervor. «Weisst du, mein ‹Mann› ist Fahrer», grölt sie.

Ihre Trauzeugin ergänzt: «Als wir am Tractor Pulling in Zimmerwald waren, hat sie bemerkt, dass just an dem Datum, an dem wir den Junggesellinnenabschied angesagt haben, das Tractor Pulling in Knutwil stattfindet.» Sie trinkt einen Schluck Bier und rückt etwas näher. «Ich hatte dort noch nicht viel organisiert und dachte mir: ‹Das wäre die perfekte Nachmittagsbeschäftigung für sie.›» Wie es scheint, sollte sie Recht behalten: Die Stimmung ist locker, die Leute zufrieden.

Unzählige Männer und Frauen aus der ganzen Schweiz sind zum Anlass angereist. Bild: Boris Bürgisser (Knutwil, 13. August 2022)

Wenige Meter dieses Schattenplätzchens entfernt erstreckt sich ein Festzelt. Drinnen erklingt keine Musik, die Luft ist noch nicht von Schweiss und Bier durchdrungen. An einer langen Festbank sitzen zwei Frauen anfangs zwanzig, vor ihnen eine 1,5 Liter PET-Flasche Eistee, Marke Aldi. «Wir kommen seit acht Jahren hierher», sagt eine der beiden mit funkelnden Augen. Der Grund: Die Leuten seien friedlich, es gebe keine Schlägereien.

«Auch wenn einige Leute sehr betrunken sind, macht es einfach Spass.»

Wäre die Street Parade oder das Heitere keine Option an diesem sonnigen Wochenende? Da sind sich die beiden uneinig. «Also für mich steht es ausser Frage, ich würde nie an die Street Parade», sagt die Frau vis-à-vis. Hier würde sie sich als Frau sicher fühlen, nicht so in Zürich. Dann überlässt sie ihrer Freundin das Wort: «Also ich gehe immer abwechselnd ans Heitere oder komme hierher.»

Abseits des Spasses gibt es Schnittverletzungen und Spitaleinweisungen

Zwischen dem Festzelt und der Rennstrecke steht ein Samariterzelt. Ein älterer Herr – die Hände oberhalb des Bauchs gefaltet, auf der Nase eine dunkle Sonnenbrille thronend – wacht über den Eingang. Mit Argusaugen blickt er im 120 Grad Winkel über das Areal. Zu sechst seien sie zu jeder Stunde anwesend, sagt er kurz angebunden. «Ich darf keine Auskünfte geben. Nur so viel: Am meisten behandeln wir hier: Schnittverletzungen. Sonnenbrand. Verstauchte Füsse.» Sein stämmiger behaarter Zeigefinger erhebt sich. «Das ist auch nicht verwunderlich, hier sind so viele Leute mit Flip Flops unterwegs.»

Ob die teilweise Flip Flops tragenden Besucherinnen und Besucher wie erwartet den Zuschauerrekord brechen, ist am Samstagabend noch unklar. Die Schlange vor dem Eingang ist aber am frühen Samstagabend noch länger als am Mittag.

