Brand in Knutwil: Polizei geht von Brandstiftung aus

Knutwil Brandstiftung in Kürbiszelt: Die Polizei sucht Zeugen In Knutwil hat ein Verkaufszelt für Kürbisse gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte das Feuer gelegt haben. 02.11.2022, 10.11 Uhr

Das Festzelt nahm Schaden. Bild: Luzerner Polizei (Knutwil, 2. November 2022)

In der Nacht auf Mittwoch um 2.15 Uhr stand an der Büronerstrasse in Knutwil ein Verkaufszelt für Kürbisse in Flammen. Wie die Polizei schreibt, haben Unbekannte das Feuer gelegt.