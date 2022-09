Knutwil Zwei Senioren reisen für den Bogensport um die Welt Nelly und Gottfried Flückiger aus St.Erhard schiessen leidenschaftlich gerne mit Pfeil und Bogen. Um ihrem Hobby zu frönen, sind die beiden Senioren um die halbe Welt gereist. Sabine Tschudi Jetzt kommentieren 03.09.2022, 14.52 Uhr

Gottfried Flückiger mit einem Bowhunter. Bild: Sabine Tschudi (22. Juni 2022)

Nelly und Gottfried Flückiger haben sich im Frühsommer 1998 in Südfrankreich mit einem speziellen Virus infiziert. Es sorgt dafür, dass sie sich schnellstmöglich einen Bowhunter – einen Pfeilbogen – zulegen und sich damit auf Hügel, durch Felder und Wälder bewegen und dabei aus allen möglichen und unmöglichen Winkeln auf 3D-Tiere oder Scheiben schiessen. Mit seinem Können bestreitet das seit fast 60 Jahren verheiratete Paar aus St.Erhard erfolgreich Welt- und Europameisterschaften.

Flückigers ist das passiert, als sie in Montélimar auf einem Parkplatz Halt machen. Gerade ist «Animation sportive» im Gange. Neben Kanufahren, Klettern, Velo- und Mountainbikefahren sind auch Luftgewehr- und Bogenschiessen im Angebot. «Wir hatten keine Eile, und es reizte mich, als guter 300-Meter-Schütze, es einmal mit dem Bogen zu versuchen», erzählt der heute 87-jährige Gottfried Flückiger. «Als meine Frau Nelly, immer für ein Abenteuer zu haben, sich einverstanden zeigte, waren wir schnell auf der Piste.» Sein erstes Fazit: ein tolles Gefühl.

Sofort Gold an den Weltmeisterschaften

Unter dem Weihnachtsbaum findet sich bald ein Bogenschützenkurs, denn Nelly Flückiger (82) ist die Begeisterung ihres Mannes nicht entgangen. Er besucht erste Turniere mit Kollegen, wo sie auf 3D-Plastiktiere schiessen. Seine Frau ist als Punkteschreiberin dabei. Aber schon im darauffolgenden Jahr kauft sie einer guten Kollegin einen Bogen ab und fängt, selbst zu schiessen, an. «Was mir unheimlich gut gefiel, waren die Konzentration, die Spannung, gepaart mit körperlicher Bewegung an der frischen Luft. Einfach genial», erinnert sich Nelly Flückiger.

Dann geht es Schlag auf Schlag. Im Jahr 2000 melden sich die beiden zur Weltmeisterschaft in Thabazimbi, 250 Kilometer nördlich von Johannesburg in Südafrika, an. 28 Scheiben mit je maximal vier Schuss auf eine Entfernung von 8 bis 80 Yard (1 Yard = 0,914 Meter). Nelly Flückiger kommt als Veteranin in eine Gruppe mit einem Texaner und einem Schotten, beides ausgezeichnete Schützen, die ihr helfen, «wo sie nur konnten».

«Dies war nun mein Bogenschützenkurs», schmunzelt Nelly heute. «In diesen fünf Tagen lernte ich alles Wesentliche über Schiesstechnik, Konzentration, Schnelligkeit.» Ihre Lernwilligkeit wird goldig belohnt, sie holt ihre erste Goldmedaille an Weltmeisterschaften. Als im nächsten Jahr die 3D-Weltmeisterschaft in Australien ausgetragen wird, sind die zwei Reisefreudigen sofort Feuer und Flamme. «Australien hatten wir bislang noch nicht kennen gelernt, und das reizte uns sehr.» Hier schiessen sich die beiden zu je einer Silbermedaille.

Nelly Flückiger mit einem Ziel, einem 3D-Wildschwein aus Plastik. Bild: Sabine Tschudi (22. Juni 2022)

Jahr für Jahr auf Medaillenjagd

Nun ist es endgültig um die beiden geschehen. Regelmässig melden sie sich zu Welt- und Europameisterschaften in der Veteranenkategorie an. 2002 Field-Weltmeisterschaft in Arndean, Schottland, für beide Gold, 2003 Italien-World-Bowhunter-Meisterschaft, für beide Gold, 2003 European-Field-Meisterschaft in Finnland, ebenfalls Gold. So geht es munter weiter in Ungarn, Deutschland und weiteren europäischen Ländern und der übrigen Welt, vor allem Afrika, Namibia und Australien. Reiselustig waren Flückigers schon in jungen Jahren, bereits in den 60er-Jahren bereisten sie Fernostasien, besuchen Bangkok, Hongkong, Tokio und Manila.

Ein kleiner Ausschnitt der Medaillen. Bild: Sabine Tschudi

Gold und Silber häufen sich, aber ab und zu sind sie auch mit dem dritten oder vierten Rang zufrieden. «Denn immer gewinnen kann niemand», sagt Nelly Flückiger lachend. Im Vordergrund steht für beide sowieso der gegenseitige Austausch, die Geselligkeit und die gelebte Unterstützung in den jeweiligen Gruppen.

«Wir haben so viel über die jeweiligen Länder und ihre Menschen gelernt, was wir immer dankbar als enorme Bereicherung in kultureller und menschlicher Hinsicht verstanden haben», bemerken die beiden, die sich vor mehr als 60 Jahren bei einer Soiree dansant im Kongresshaus in Zürich kennen gelernt haben. Hoffentlich seien ihnen noch einige schöne, wenn auch kleinere Reisen vergönnt, ob mit oder ohne Bogen werde sich weisen, sind sich die beiden einig. Auch im hohen Alter ist dem Ehepaar die Reiselust nicht vergangen.

