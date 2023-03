Peter Schilliger: Kita-Finanzierung im Giesskannenprinzip

Kolumne Direkt aus Bern Kita-Finanzierung im Giesskannenprinzip Der Luzerner FDP-Nationalrat steht zwar für eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein, findet die vom Nationalrat beschlossene Kita-Finanzierung aber zu teuer. Peter Schilliger 04.03.2023, 09.42 Uhr

Für viele meiner Parlamentskolleginnen und Parlamentskollegen war am Mittwoch so etwas wie Weihnachten und Ostern in einem. Der Nationalrat beschloss nämlich, dass alle Eltern künftig einen Anspruch auf Bundesbeiträge haben sollen, wenn sie ihre Kinder auswärts betreuen lassen.