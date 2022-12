Priska Wismer berichtet von der Nationalratspräsidentenfeier

KOLUMNE Direkt aus Bern: Selten war die Mehrsprachigkeit, die Vielfalt und die Toleranz so spürbar Die Luzerner Mitte-Nationalrätin Priska Wismer meldet sich für einmal nicht aus Bern, sondern aus dem Zug ins Bündnerland. Zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie konnte die traditionelle Reise in die Heimat des neu gewählten Nationalratspräsidenten wieder stattfinden. Priska Wismer 09.12.2022, 13.18 Uhr

Priska Wismer-Felder, Mitte-Nationalrätin. Bild: Corinne Glanzmann (Bern, 2. Dezember 2019)

Die Kolumne «Direkt aus Bern» müsste diesmal «Direkt aus Disentis und Chur» heissen, denn am Mittwochnachmittag wurde es im Bundeshaus ungewohnt still. Nachdem in den letzten Jahren die Feiern zu Ehren des höchsten Schweizers oder der höchsten Schweizerin abgesagt, reduziert oder verschoben werden mussten, konnte dieses Jahr wieder eine würdige Feier nach gewohntem und bewährtem Muster durchgeführt werden. Der Nationalrat machte sich auf eine Reise in eine der schönsten Ecken der Schweiz, um den neuen Ratspräsidenten zusammen mit der ganzen Bevölkerung in seiner Heimat zu feiern.

Der mit einem Glanzresultat gewählte Nationalratspräsident Martin Candinas ist ein Bündner und Rätoromane. Aus diesem Grund war die Reise lang und die Ansprachen – zumindest jene in rätoromanischer Sprache – zwar äusserst sympathisch und melodiös, jedoch für nicht Rätoromanen schwer verständlich. Dies tat der lockeren und festlichen Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil. Selten waren die Mehrsprachigkeit, die Vielfalt und die Toleranz so spürbar, wie an diesem Nachmittag und Abend. Gespräche über alle Parteigrenzen hinweg wurden geführt und so manche Anekdote aus dem Ratsbetrieb erzählt. Zum verbindenden Charakter dieser Feier trug auch die bequeme Reise im Zug bei, während der immer wieder die Plätze gewechselt werden konnten, die Reisezeit mit interessanten Gesprächen überbrückt wurde und auf der nächtlichen Heimfahrt sogar ein Jass geklopft werden konnte.

Da die Arbeit sich jedoch nicht von alleine erledigt und Gesetze zur Beratung bereitliegen, die keinen Aufschub erdulden, wird dieser Nachmittag mit zwei Abendsitzungen nachgeholt. So werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, nächste Woche wieder eine Kolumne eines Parlamentariers lesen können, die sich mit Geschichten «Direkt aus Bern» beschäftigen.