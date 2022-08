Voicemail-Transkription: Was alles schief gehen kann

Kolumne «Du Schlampe», «langweilige Skelettweste» und «reformiert mich!» – Perlen der Voicemail-Transkription Unsere Redaktorin amüsiert sich ob kuriosen, teils fragwürdigen Voicemail-Transkriptionen. Sie sind der Beweis, dass Schweizerdeutsch nicht einfach zu verstehen ist. Livia Fischer 16.08.2022, 06.35 Uhr

«Du Schlampe.» Mit diesen warmen Worten wurde ich nach meiner Ferienrückkehr in meinem Mailaccount empfangen. Wen ich mir da wohl zum Feind gemacht habe, dass ihm diese vulgäre Sprache als angemessen erscheint, fragte ich mich mit zusammengekniffenen Augenbrauen. Dann sah ich, dass die E-Mail eine Voicemail ist – und die charmante Begrüssung der Anfang der missglückten automatisch generierten Transkription.

Abgehört tönte es viel harmloser. Doch weil das Programm kein Schweizerdeutsch kennt, wurde im Schriftlichen aus «Do isch ...» und dem Nachnamen eben «du Schlampe».

Nun gut. Es war ja nicht das erste Mal, dass die Transkription schiefging. Diese war vor dem Abhören aber besonders schwierig zu entziffern. «Dreh sie dir rund», lautete eine Aufforderung etwa. Weiter ging es mit: «Und sie steht und in dem Sinn könnte eigentlich Ötzi rückmelde Kirsch ab mit der Comedian erst Woche zur Steuer Uhr.» Hä? «Falls das problematisch ist dafür schwört rdc Punkt Bitte um Reaktion Säure bitte Danke für morgen schönen Tag für die Höhe so erwischt.» Ich musste laut loslachen. Und fing an, in älteren Transkriptionen zu stöbern.

Forsche Befehle und ein lachender Gott

Anreden, die mich in der Vergangenheit ebenfalls kurz ins Stocken brachten, waren zum Beispiel der anstössige Befehl «Ja, geh tiefer Fischer» oder das forsche «Jetzt schlaf!».

Einmal beschwerte sich eine Person angeblich über ihre «langweilige Skelettweste». Böses erahnte ich, als ich las, dass jemand anderes als Reaktion auf einen Artikel, den ich zum Gegenlesen geschickt hatte, «vielleicht noch 23 Sachen erwähnen wird». Es waren dann doch nur zwei, drei Sachen. Glück gha.

Auch mit einer Priesterin wurde ich schon verwechselt. «Reformiert mich, vielleicht geht das, was ich tue?», so die vermeintliche Bitte. Um im geistlichen Kontext zu bleiben: Eine aufgetauchte Frage erschien mir für diese Kolumne als besonders passend. «Wann haben Sie dann E-Mails gesammelt, von denen Sie gehört haben, dass Gott lachen würde?» Ich bin also nicht die Einzige, die's lustig findet.

Und es wird noch besser. Vor einigen Monaten erreichte mich gar eine Transkription auf Portugiesisch. Natürlich mit Deutscher Übersetzung; sonst bestünde ja die Gefahr, dass ich das geschriebene Wirrwarr nicht verstehe. Geholfen hat's nicht, die Botschaft blieb mysteriös. Doch darum geht's diesmal gar nicht. Der Clou: Die Frau am anderen Ende der Leitung sprach gar kein Portugiesisch. Sie war nur eine Zürischnurre.