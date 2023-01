Kolumne «Landauf, landab» Im Januarloch Unsere Gastkolumnistin leidet unter dem Januar-Blues. Ein Gewinn könnte diesen kurieren. Nadja Wenger 27.01.2023, 05.00 Uhr

Kürzlich fragte mich eine Freundin, ob ich den Januarloch-Kalender von Sempachersee Tourismus kenne. Da gebe es jedes Jahr grossartige Sachen zu gewinnen. Ich verneine, mache mich dann aber – doch etwas neugierig geworden – bei Google auf die Suche und werde fündig: Von Restaurant-Gutscheinen, Hotelübernachtungen, regionalen Produkten bis hin zum romantischen Dinner kann man so ziemlich alles von einem Unternehmen in der Region gewinnen.

Immer wieder staune ich, wie erfinderisch Detailhändler und Ladenbesitzerinnen sind, wenn es darum geht, das berüchtigte Januarloch zu überbrücken und auf sich aufmerksam zu machen. Gemeinhin wird das Januarloch als Stimmungstief verstanden. Ursache ist vielleicht die überbordende Fröhlichkeit und Masslosigkeit am Jahresende, die dann auch im eigenen Geldbeutel spürbar wird. Und so ist dieses Loch auch im Detailhandel gefürchtet, da bei den potenziellen Kundinnen und Kunden im Januar die Bereitschaft, Geld auszugeben, doch etwas zurückgeht.

Die Marketing-Trickkiste ist jedoch vielfältig, um den Kaufanreiz auch bei gedrückter Emotionslage hochzuhalten. Und so bieten sich den in einer schlechten Kaufstimmung befindenden potenziellen Kundinnen und Kunden unglaubliche Rabatte, Ausverkäufe und Schnäppchen an, denen nur schwer zu widerstehen sind.

Und so werde auch ich in diesem Jahr zur Schnäppchenjägerin und habe mich beim Januarloch-Kalender registriert. Wer weiss, vielleicht kuriert ein Gewinn ja meinen Januar-Blues.

Hinweis Nadja Wenger ist Eisschnellläuferin aus Schenkon. Am Freitag äussern sich jeweils Gastkolumnistinnen und Redaktoren unserer Zeitung zu einem frei gewählten Thema.