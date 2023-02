Kolumne «Landauf, landab» Als Heugümper an die Fasnacht? Schriftstellerin Blanca Imboden hatte mit der Fasnacht eigentlich schon abgeschlossen. Doch was tun, wenn man trotzdem schnell eine Verkleidung braucht? Blanca Imboden 10.02.2023, 05.00 Uhr

Die Fasnacht bedeutet mir nicht mehr so viel wie früher. In jungen Jahren habe ich mich diesbezüglich zur Genüge ausgetobt. Heute sind mir die Feste zu laut und zu wild und zu gross. Aber ich freue mich, wenn sich andere daran erfreuen. Das schon.

Und dann dies: In unserer Familie soll am Schmutzigen Donnerstag ein privater Kostümball stattfinden! So etwas aber auch! Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich zum letzten Mal verkleidet habe. Das Kapitel war für mich abgeschlossen. Und jetzt?

Eine Blauflügelige Ödlandschrecke. Bild: Wolfgang Hock

Ich könnte vielleicht als Blauflügelige Ödlandschrecke an die Party gehen. Das wäre doch immerhin ein brandaktuelles Kostüm. Unser Tier des Jahres ist recht unscheinbar, wie Heugümper halt so sind, brilliert aber mit hellblauen, transparenten Flügeln. Ich brauche mir also nur meinen blauen Seidenschal über die Schultern zu legen – fertig. Natürlich kann ich so keinen Kostümpreis gewinnen, aber ich wäre eine Art Glücksbotin, denn da, wo dieses blauflügelige Tier auftritt, ist die Welt noch in Ordnung respektive die Biodiversität hoch. Wie im Entlebuch, wo es dem Gümper allerdings zu wenig trocken und öde ist.

Ach, übrigens: Die blauflügelige Ödlandschrecke hat eine lustige Macke. Die Männchen halten beim Sex nichts von einem Vorspiel und haben kein Balzverhalten. Sie stürzen sich einfach drauf. Und das ist nicht so schlau. Oft erwischen sie völlig falsche Heuschreckenarten oder wollen gar ein Holzstück oder einen anderen Gegenstand begatten. Hätte das Tierreich eine Fasnachtszeitung, gäbe das auf jeden Fall einen Eintrag mit einer witzigen Karikatur!

Hinweis Blanca Imboden ist Schriftstellerin und lebt in Malters. Am Freitag äussern sich jeweils Gastkolumnisten und Redaktorinnen unserer Zeitung zu einem frei gewählten Thema.