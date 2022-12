Weihnachten bringt auch Schmerzen

Kolumne «Landauf, landab» Auf Kriegsfuss mit Weihnachten Manchmal sind Weihnachten nicht wirklich ein Fest. Verluste von lieben Menschen tun dann besonders weh. Unsere Gastkolumnistin schreibt über bedrängende Gefühle sowie Versöhnungen und denkt an all jene, denen es gerade nicht so gut geht. Blanca Imboden 23.12.2022, 05.00 Uhr

Ja, es gab eine Zeit, da stand ich mit dem Weihnachtsfest auf Kriegsfuss. Ich freute mich schon im Advent wie verrückt auf den Januar, auf den Alltag, auf die Normalität. Das Weihnachtsfest war einfach mit zu vielen Erinnerungen, Wünschen und Sehnsüchten belastet. Weihnachten sind wunderschön, wenn alles rundläuft, alle Lieben gesund sind, die Familie in Harmonie vereint ist, keine gravierenden Probleme im Raum stehen. Aber in dieser Zeit kommen auch alle Leichen aus dem Keller: Kaputte oder vernachlässigte Beziehungen und Verluste von lieben Menschen schmerzen doppelt. Ausserdem verursacht das Fest in vielen Familienbudgets ein zu tiefes Loch. Schön, wenn Sie das alles noch nie erlebt haben.

Als ich anfing, über meine negativen Gefühle bezüglich Weihnachten zu sprechen, war ich schockiert. So viel Zustimmung und Verständnis hätte ich niemals erwartet. Es kam mir vor, als hätte das Fest überhaupt keine Überlebenschancen, würde darüber abgestimmt. Ein Schneepflugfahrer aus den Bergen sagte mir vor Jahren: «Ich würde mich am liebsten jeweils vor Weihnachten in einem Schneehaufen eingraben und erst wieder im neuen Jahr herauskriechen.» Diese Aussage vergesse ich nie.

Ich habe mich inzwischen mit Weihnachten wieder versöhnt. Aber ich schaue mich um und sehe, was ich früher nicht sehen konnte: Tausende von imaginären Schneehaufen – darunter einsame, unglückliche, traurige, verlorene Menschen. Und ich gebe mir Mühe, ein bisschen von der Wärme meiner Stube, meines Glücks hinaus in die Welt zu schicken. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Ich bin sicher, Sie finden auch eine. Frohe Weihnachten!

Hinweis Blanca Imboden ist Schriftstellerin und lebt in Malters. Am Freitag äussern sich jeweils Gastkolumnisten und Redaktorinnen unserer Zeitung zu einem frei gewählten Thema. Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.