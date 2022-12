KOLUMNE «LANDAUF, LANDAB» Die liebe Mutter Unser Gastkolumnist schreibt über seine Mutter, die ihren Söhnen ja keine Umstände machen will – selbst wenn sie dafür an Weihnachten mit einem blutenden Schienbein zu Bett geht. Robert Bossart 29.12.2022, 14.26 Uhr

Haben Sie auch eine liebe Mutter? Meine ist so eine, mit ihren grosszügig gemessenen 40 Kilogramm und malträtierten Füssen tänzelt die 90-Jährige am Weihnachtsabend durch die Wohnung. Wenn ich sie frage, ob sie einen Kaffee will, sagt sie: «Nur, wenn du sowieso einen machst». Dabei liebt sie Kaffee und ich weiss, dass sie unbedingt einen möchte.

Nein sagen fällt ihr natürlich auch schwer. Vergangenes Jahr an Weihnachten, als eine trinkfreudige Verwandte aus dem Gastgewerbe den Weisswein gekonnt unauffällig nachschenkte, hatte die ältere Dame bereits früh am Abend ziemlich einen sitzen. Wäre ja unhöflich gewesen, das Nachschenken abzulehnen. Dieses Jahr floss weniger Alkohol, dafür hat sie sich spätabends an der Kante des Gästebetts das Schienbein angeschlagen.

Davon erfuhren wir allerdings erst am Morgen danach. Sie habe nicht stören wollen und es sei ja nichts Grosses, meint sie nur und zeigt mir eine klaffende, offene Wunde. Und so verbrachten wir den Weihnachtstag im Notfall. Ist auch mal eine Erfahrung. Der Arzt schüttelte den Kopf, meinte, dass es zum Nähen zu spät sei, und verarztete die Wunde so gut wie möglich. Nach Weihnachten müsse sie sofort zum Hausarzt für die weitere Behandlung.

Am Abend rief ich meinen Bruder an, um ihn auf dem Laufenden zu halten. Ja, unsere Mutter habe sich bereits bei ihm gemeldet, sagte er. Es sei nur ein kleiner Kratzer, überhaupt nichts Schlimmes, habe sie ihm berichtet. Ich staune wieder einmal über die alte Dame. Nur kein Aufheben um sich selber. Wichtig ist, dass sich ihre Söhne keine Sorgen machen. Als mein Bruder dann meine Version hörte – Notfall, Tetanus-Spritze, Hautlappen, der sich ablöst – verstummte er. Ich wusste, dass er schmunzelte, und wir dachten beide das Gleiche: unsere liebe Mutter.

Hinweis: Robert Bossart lebt in Altwis und ist Journalist. Am Freitag äussern sich jeweils Gastkolumnisten und Redaktorinnen unserer Zeitung zu einem frei gewählten Thema.