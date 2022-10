Kolumne «Landauf, landab» Ein Mondkrater für einen Nobelpreisträger – auch einen für den Luzerner Gesundheitsdirektor? In seiner Landkolumne schreibt Kabarettist Veri über den Nobelpreisträger Max Theiler aus Hasle, nach dem ein Mondkrater benannt wurde. Doch erhält er nun Konkurrenz aus dem Regierungsrat? Thomas Lötscher alias Veri 14.10.2022, 05.00 Uhr

Noah und Mia sind die häufigsten Namen für Kinder, in Romoos hat’s auf 100 Einwohnende 18,73 Hunde und Barack Obama ist die berühmteste Person weltweit. Gut, wenn man so was weiss. Im Kanton Luzern soll der berühmteste der Theologe Hans Küng sein. Das schrieb jedenfalls diese Zeitung, mit Berufung auf die Datenspielerei eines Finnen. Sursee ehrte Hans Küng mit dem Ehrenbürgerrecht und benannte einen Platz nach ihm.

Schallend ausgelacht wurde ich kürzlich beim Apéro im Schüpfheimer Adlersaal, als ich unseren Hasler Ehrenbürger Max Theiler, Nobelpreisträger für Physiologie und Medizin, erwähnte. Dazu muss man erstens wissen, dass die Schüpfer glauben, Hasle sei so was von hinter dem Mond, und zweitens, dass es schon ein Weilchen her ist mit dem Nobelpreis. Genau 71 Jahre.

Sein Impfstoff gegen Gelbfieber wird zwar heute noch angewendet, aber Max wer? Vergessen. Oder wahrscheinlich gar nie gewusst, diese Apérobanausen. Kennen dafür jeden Entlebucher Kranzschwinger der letzten hundert Jahre. Ist ja auch was.

Ein Hasler Nobelpreisträger! Die Internationale Astronomische Union hat einen Mondkrater nach ihm benannt: «Theiler». Am äussersten östlichen Rand der Mondvorderseite.

Vielleicht trägt ja diese Kolumne dazu bei, dass er beim neuen Spital Wolhusen ein Brünneli, ein Bänkli oder ein Strässli bekommt. Allerdings steht er da in Konkurrenz zum Luzerner Gesundheitsdirektor, der doch sicher auch irgendwie unvergessen bleiben möchte. Mal schauen. Vielleicht bekommt der ja in seinem Heimatort einen Kiesweg. Oder was auf dem Mond, es soll noch freie Krater geben. Auf der Rückseite jedenfalls.