Kolumne «Landauf, landab» Internetlos Unsere Redaktorin über gute und schlechte Verbindungen im Luzerner Hinterland. Fabienne Mühlemann 27.05.2022, 12.04 Uhr

Ich blicke auf mein Handy. Das Lade-Rädchen dreht und dreht. Doch die Bilder, die ich versenden möchte, verlassen mein Handy einfach nicht. Das Rad ist mittlerweile zwar zu drei Vierteln gefüllt, doch dann gerät es ins Stocken. Und plötzlich: Upload fehlgeschlagen. Frustriert werfe ich mein Handy auf den Tisch.

Ja das liebe Internet, es funktioniert eben nicht immer. Insbesondere hier, im Luzerner Hinterland. Gleich drei Mal war ich letzte Woche in Luthern – und jedes Mal dasselbe Problem mit der Verbindung. Das mag in erster Linie an meinem Netzanbieter liegen, denn bei meinen Freunden klappte es viel besser. Trotzdem ist es mühsam. Bei technischen Problemen reagiere ich schnell gereizt.

In Luthern wird derzeit jeder Haushalt an ein Glasfasernetz angeschlossen. So will die Gemeinde auch die abgelegeneren Orte mit schnellerem Internet versorgen. Corona hat gezeigt, dass bei Homeoffice oder beim Fernunterricht eine gute Verbindung benötigt wird. Einige mögen sich fragen, ob das denn wirklich nötig ist. Übertreiben die nicht? Ich kann die Luthertaler jedenfalls verstehen. Ich würde verzweifeln, wenn bei der Arbeit ein Dokument eine Stunde braucht, bis es hochgeladen ist.

Plötzlich klingelt das Handy: Einige Whatsapp-Nachrichten und Push-Meldungen haben mich erreicht. Endlich, denke ich mir, und versuche es nochmals mit dem Versenden von Bildern. Doch erneut dasselbe Szenario: Bei drei Vierteln stockt es. Ach was soll’s, denk ich mir. Ist ja auch nicht wichtig, dass die Bilder jetzt gleich versendet werden. Und sowieso: Hier sollte man eher die schöne Landschaft geniessen, als sich über so was aufzuregen.

