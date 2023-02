Kolumne «Landauf, landab» Let’s party Wer nicht trinkt, soll sich verkleiden, findet unser Kolumnist Robert Bossart. Robert Bossart 16.02.2023, 16.01 Uhr

Das mit den Partys ist für jemanden, der keinen Alkohol trinkt, so eine Sache. In der Startphase, wenn die ersten Cüpli ihre Wirkung entfaltet haben, treiben mich Sätze wie «ich musste in den letzten Jahren so viel an dich denken» in die Enge. Nein, ich dachte eigentlich nie an dich (wie heisst du schon wieder?).

Dann kommt das mit dem Tanzen. Das geht, wenn auch nicht so ausgelassen wie die Angesäuselten. Schwierig ist die Schlussphase. Ein Schlummerbier folgt aufs nächste, währenddem der «Begegnungswert» umgekehrt proportional abnimmt. Wenn’s dann noch anhänglich wird, weiss ich, dass es Zeit ist zu gehen. Und dann sind da noch diese Partys mit Motto, wie kürzlich in Zürich erlebt. Als Luzerner liessen wir uns nicht lumpen und trieben Lederjacken, Punk-Sujets und zerrissene Jeans auf.

Als wir schliesslich im Club auftauchten, folgte die Ernüchterung: Ich hatte vergessen, dass Zürcher cool sind. Entsprechend hielten sich die Verkleidungen, abgesehen von den anderen anwesenden Innerschweizern, in Grenzen. Wir fielen ziemlich auf. Im Falle meiner Partnerin war das durchaus erfreulich – ihre punkig hochgesteckten Haare waren ein echter Hingucker. Gucken taten sie auch bei mir, obwohl: Nüchtern betrachtet – sozusagen eine Stärke von mir – sah ich eher aus wie eine Mischung aus Keith Richards und Nicolas Cage mit schwarz gefärbten Haaren.

Auf jeden Fall blieb ich ziemlich inkognito, für die Startphase durchaus ein Vorteil. Verbrüderungsumarmungen am Schluss blieben ebenfalls aus, mein Outfit war wohl zu «authentisch», mit anderen Worten: Es machte Spass. Deshalb mein Rat an alle Nüchternen dieser Welt: Die anderen schütten sich was rein, wir schmeissen uns was über. Let’s party.