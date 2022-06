Kolumne Landauf, landab: Merci In unserer Kolumne «Landauf, landab» schreibt Kabarettist Veri über die Freundlichkeit im Pendelverkehr. Veri alias Thomas Lötscher 30.06.2022, 14.06 Uhr

Veri. Bild: PD

Ich hab’s probiert. Auf der Hinfahrt im Zug «Ist hier noch frei?», auf der Rückfahrt «Grüezi» und im Bus einfach nur «Merci». Null Reaktion. Kein freundliches Zunicken, kein gemurmeltes «bitte», keine einladende Geste, nichts. Einfach hinsetzen. Maul halten. Fertig. Die frühmorgendlichen Profipendler ignorieren mich, die BLS verabschiedet sich per Lautsprecherin. Was muss ich auch um diese Zeit einen Zahnarzttermin in der Stadt vereinbaren!