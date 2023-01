Kolumne «Landauf, landab» Noch und nöcher In seiner Kolumne sinniert Veri über die Bedeutung des Wörtchens «noch» und was dabei (unterschwellig) alles mitschwingt. Veri 20.01.2023, 10.08 Uhr

Fränz hat noch den gelben Subaru, Petra ist noch mit ihrem Zugezügelten zusammen und der alte Zihlmann lebt noch. Auf dem Weg vom Friedhof ins Gasthaus bekomme ich von einem Cousin elften Grades schon das erste Update. Ungefragt. Als Heimweh-Entlebucher interessiere mich das doch sicher, meint seine Frau, die immer noch gerne die Haare und die Nachbarn anschwärzt. Nein, tut es nicht.

Mir missfällt dieses «Noch» mit der Erwartungshaltung, lange kann’s ja nicht mehr dauern. Ja gut, bei dem Lebenswandel vom alten Zihlmann habe ich auch gedacht, dass der schon lange das Zeitliche ertränkt hätte.

Noch ein Gläsli Roten? Hier kann das Wort «noch» durchaus positiv sein. Bild: Pius Amrein

Später, beim Liichemähli, fragt Sandra in Basler Dialekt: «Gibt es eigentlich den Fasnachtsball im ‹Engel› noch?» Natürlich nicht! Auf welcher Fasnacht hat denn die getanzt in den letzten 50 Jahren? Zwischen Gemüsecremesuppe und Pastetli werden auch noch die Fragen geklärt, ob es den Skilift im Heiligkreuz noch gibt, ja, ob Theo Schnider immer noch Biosphärendirektor sei, nein, und ob der Dings immer noch hinter jedem Rock her sei, was aber so genau gar niemand wissen will.

Noch und nöcher wird von den Weggezogenen gefragt, von den Dahintengebliebenen berichtet. Zugegeben, es gibt schon Themen, da bin ich auch interessiert, ganz tief drin bin ich halt doch noch Entlebucher. Dass «Noch» auch durchaus positiv sein kann, denke ich, als Griitli – die immer noch im Service chrampft – lächelnd fragt: «Noch ein Gläsli Roten?» Gerne.

Irgendwie ist auf dem Land sogar das gemeinsam Abschiednehmen schön. Jedenfalls, bis ich dereinst selber die Hauptrolle übernehmen muss. Aber ich lebe ja. Noch.

Hinweis: Veri, alias Thomas Lötscher, lebt in Malters. Am Freitag äussern sich jeweils Gastkolumnisten und Redaktorinnen unserer Zeitung zu einem frei gewählten Thema.