Kolumne «Landauf, landab» «Pöuz ond Möuch us Hetzchöuch» Der Dialekt auf der Luzerner Landschaft kann einen Nicht-«Lozärner» durchaus überfordern. Vor allem eine Buchstabenkombination erfordert Mundakrobatik. Niels Jost, Redaktor 18.11.2022, 05.00 Uhr

Die Aussprache von Dialekt-Wörtern wie «Ahöuali» oder «Öutere» sorgen für Kopfzerbrechen. Bild: Deagreez/iStockphoto

«D Öuge macht imfau zue.» Wie bitte? Mit hochgezogener Augenbraue schaue ich meine Kollegin fragend an. Offenbar wollte sie mir etwas über ein Restaurant erzählen, doch ich verstehe nur Bahnhof. «D Jlge z Ettiswiu macht zue», übersetzte sie ihren Willisauer Dialekt. Ich muss mir einen Lacher verkneifen, entgegne aber ein freundliches «Dankeschön».

Auch nach vielen Jahren in Luzern wohnend, tönt für mich als gebürtiger Nidwaldner der «Lozärner»-Land-Dialekt immer noch lustig. Vor allem die Kombination von ö und u ist mir ein Rätsel. Da machen meine Mundmuskeln nicht mit. Versuchen Sie es gerne mal selber. «Öuge». Unaussprechlich.

Mittlerweile hat die Kollegin aber auch Gefallen daran gefunden, möglichst viele «öu»-Wörter zu finden. «Pöuz», «Möuch», «Hetzchöuch». «Verzöue», «chöute», «Öutere». «Böud», «Gschtöu», «Öu». Die Liste liesse sich schier ins Unendliche weiterführen. Mein Favorit ist aber ganz klar «Ahöuali», also der Anschnitt eines Brotes. Die Dreifachkombination von ö-u-a übertrifft alles. Auch hier dürfen Sie es gerne selber probieren. «Ahöuali». Unmöglich, oder?

Ich möchte mich ja aber nicht nur über meine Kollegin amüsieren, sondern mich auch gebührend integrieren. Also übe ich fleissig, lobe bei der morgendlichen Blattkritik ein «Böud», bestelle am Mittag «ägschtra vöu» Sauce und wünsche am Feierabend «en höube Hinich». Ich könnte noch viel mehr «verzöue», überlasse das aber gerne Ihnen. Kennen Sie noch «öu»-Wörter? Dann schicken Sie mir ein E-Mail. Merci «vöu mou».

