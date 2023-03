Kolumne «Landauf, Landab» Warum «de Häxer» viel mehr sieht als wir Normalsterblichen Alt Nationalrat Ruedi Lustenberger freut sich auf Stefan Wiesner, alias «de Häxer». Dieser muss noch an seinen Geografiekenntnissen arbeiten. Ruedi Lustenberger 24.03.2023, 05.00 Uhr

«Des Hexers neue Wirkungsstätte», kann man am 11. März in dieser Zeitung lesen. Wir sind gespannt auf Stefan Wiesner, alias «de Häxer», wenn er Mitte April die «Weitsicht» im Bramboden neu eröffnet.

Seine neue Wirkungsstätte hat er sich gut überlegt. Der passionierte Alchemist muss sich künftig nicht mehr darum sorgen, unedle Metalle in Gold und Silber zu transmutieren. Denn Gold hat es in den Bächen im Bramboden mehr als genug. Nur ganz kleine Flitter zwar, dafür in rauen Mengen.

Stefan Wiesner im Restaurant Weitsicht, dessen Name Programm ist. Fürs Matterhorn reicht’s allerdings gemäss Ruedi Lustenberger nicht. Dominik Wunderli (Romoos, 8. 3.2023)

Und auch das schwarze Gold, die Holzkohle, wird von den Köhlern dort quasi vor seiner Haustüre hergestellt. Unlängst hat der Hexer sein neustes Gericht kreiert und lockt damit die High Society ins Napfgebiet. Darin erzählt er seine eigene Geschichte – ziemlich «abgespact».

«Von hier aus sind je nach Wetter die Walliser Alpen zu sehen», lässt er sich im Zeitungsartikel zitieren. Mir als Einheimischem, der im Revier Bramboden «weidwerkt», ist nicht bekannt, dass man vom Dörflein Bramboden über die Berner Alpen hinweg auch noch die hohen Gipfel der Walliser Alpen zu Gesicht bekommt. Da nützt auch die beste Fernsicht nichts.

In seiner fast grenzenlosen Fantasie sieht der Hexer ab und zu viel mehr, als wir Normalsterblichen wahrzunehmen im Stande sind. Das macht ihn ja auch so einmalig, spektakulär, unsterblich. Dann mutiert ganz schnell das Wetterhorn zum Matterhorn. Und so wird es ihm auch in Zukunft nicht schwerfallen, zu einem «Guggerzytli» gleich auch noch einen Sack Vogelfutter zu verkaufen.