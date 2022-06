Luxusprobleme und warum wir sie scheinbar brauchen

U20-Kolumne Luxusprobleme und existenzielle Fragen Virgilia von Wyl (17), Schülerin an der Kantonsschule Sursee, macht sich Gedanken über selbsterschaffene Probleme im Alltag und ihren Ursprung. Virgilia von Wyl 26.06.2022, 17.45 Uhr

Virgilia von Wyl (17), Schülerin. Bild: PD

Es beginnt schon am Morgen früh, wenn wir aufstehen. Man öffnet den Kleiderschrank und sucht krampfhaft nach einer Idee, was man anziehen sollte. So geht es den ganzen Tag weiter, man ärgert sich darüber, dass das Ticket mit dem Zug nach Luzern allein schon 6,50 Franken kostet. Und wenn man bei der Arbeit angekommen ist, nervt man sich über die Mitarbeiter oder die Arbeit selbst, vielleicht sogar über den Chef. Später in der Mittagspause beschwert man sich dann über das beschränkte Essenssortiment, und wenn man schliesslich von der Arbeit nach Hause will, hat auch noch der Zug Verspätung.

Kurz gesagt, regt sich der Mensch im Alltag über etliche Dinge auf. Er sucht praktisch nach Problemen. Wenn es keine gibt, machen wir uns welche. So denkt niemand beim Aufstehen daran, wie schön es eigentlich ist, ein Bett zu haben und den Schrank zu öffnen und darin saubere und schöne Kleider vorzufinden. Man denkt nicht darüber nach, wie glücklich wir sein können, dass wir eine Arbeit haben und die Möglichkeit, uns selbst Essen zu kaufen.

Es wirkt fast schon so, als ob wir diese selbsterschaffenen Probleme benötigen. Ohne sie wären wir zu dankbar, so scheint es. Als müssten wir uns vor dem schrecklich langweiligen Alltag bewahren, so viele Luxusprobleme, die wir täglich produzieren. Ja, Luxusprobleme ist wohl der richtige Begriff für diese unrealen Probleme. Ich nenne sie gerne unreal, da sie meiner Meinung nach keine Lebensbedrohung ausstrahlen. Ob wir nun 6,50 Franken für den Zug zahlen oder nicht, bringt uns nicht um. Und schlussendlich, was würden wir sonst schon mit diesen paar Franken machen?

Im Endeffekt sind diese selbsterschaffenen Probleme dafür da, uns von der Sinnlosigkeit unseres Lebens abzulenken. Oder wissen Sie etwa, was Sie tun und weshalb es Ihre Existenz überhaupt gibt?

Hinweis: In der U20-Kolumne äussern sich jeweils alle zwei Wochen Lernende von Kantonsschulen zu einem frei gewählten Thema. Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.