Kolumne Zu dumm für Politik: Wie der Krienser Stadtrat über Kinder denkt Primarschüler wären von einem Besuch im Gemeindeparlament heillos überfordert, glaubt der Stadtrat von Kriens. Robert Knobel 26.12.2022, 10.54 Uhr

«Kinder im Alter von etwa zehn Jahren sind in ihrer entwicklungspsychologischen Entwicklung noch nicht so weit, dass sie sich für politische Themen interessieren.» Dieses Zitat stammt nicht etwa aus einem Psychologiebuch der 50er-Jahre. Nein, geschrieben hat es der Krienser Stadtrat im Jahr 2022, und zwar in seiner Antwort auf ein Postulat der grünen Einwohnerrätin Zita Bucher. Diese hatte vorgeschlagen, dass alle Krienser Kinder in der 5. oder 6. Klasse einmal eine Einwohnerratssitzung besuchen.