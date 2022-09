Kommentar: Umfahrung Beromünster braucht mehr Support vor Ort

Kommentar 70 Millionen für Umfahrung Beromünster: Soll es an der Urne ein Ja geben, braucht es jetzt mehr Überzeugungsarbeit Die Luzerner Stimmbevölkerung befindet voraussichtlich im Sommer 2023 über die Umfahrung des «Fleckens». Will die Bevölkerung vor Ort die Abstimmung gewinnen, muss sie ein klares Zeichen in den Rest des Kantons senden. Niels Jost 06.09.2022, 05.00 Uhr

Der historische Ortskern von Beromünster soll künftig umfahren werden. Bild: Boris Bürgisser (Beromünster, 5. April 2013)

Er ist als schützenswert eingestuft und von nationaler Bedeutung, der historische Ortskern von Beromünster. Um den sogenannten «Flecken» vom Durchgangs- und vor allem Schwerverkehr zu entlasten, plant der Kanton Luzern eine 1,4 Kilometer lange Umfahrungsstrasse. Kosten: über 70 Millionen Franken.

Das Ziel, das der Regierungsrat mit diesem Grossprojekt erreichen möchte, ist unbestritten. Fast 10'000 Autos und 40-Tonner täglich haben im engen «Flecken» in der Tat nichts zu suchen, die Lärm- und Abgasemissionen müssen fraglos abnehmen, die Verkehrssicherheit ist zu erhöhen. Dennoch stösst das Projekt auf Widerstand. Einige Bürgerinnen und Bürger vor Ort kritisieren die Streckenführung der neuen Strasse, den dadurch entstehenden Lärm und Landverschleiss sowie die Dimensionen. Kleiner, ökologischer und siedlungsverträglicher soll die Umfahrung auch gemäss der kantonalen SP werden.

Ein Selbstläufer wird der Urnengang im nächsten Sommer also nicht. Die Behörden tun daher gut daran, mehr Überzeugungsarbeit zu leisten. In der Pflicht stehen nicht nur Regierungs- und Gemeinderat, sondern – oder vor allem! – die befürwortende Bevölkerung vor Ort. Wollen sie die Abstimmung gewinnen, müssen sie als Direktbetroffene ein klares Zeichen in den Rest des Kantons senden. Sie müssen einen Entlebucher, eine Stadtluzernerin oder jemanden aus dem Hinterland davon überzeugen, dass sie diese Umfahrung dringend brauchen.