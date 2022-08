Kommentar Ausgaben bremsen, Einnahmen stabilisieren – Kanton Luzern muss Finanzhaushalt krisensicherer gestalten Corona, Inflation, Energieunsicherheit: Es gibt bessere Zeiten, um einen 3,5 Milliarden Franken schweren Luzerner Staatshaushalt über die nächsten Jahre möglichst genau zu planen. Dass ab 2024 auch noch rote Zahlen drohen, macht die Lage nicht besser. Alexander von Däniken

Wären der Kanton Luzern ein Schwinger und die Finanzjahre seine Gegner, dann hätte er eine schöne Siegesserie hinter sich. Allein in den letzten beiden Jahren schaute jeweils ein Plus von über 200 Millionen Franken heraus. Aber die Gegner werden stärker. Nächstes Jahr wird zwar ein Ertragsüberschuss erwartet, der aber mit 14,2 Millionen Franken im 3,5-Milliarden-Budget als Schwarze Null oder als Gestellter gewertet werden kann. Zwischen 2024 und 2026 drohen dann klare Niederlagen in der Höhe von 32 bis knapp 70 Millionen Franken.