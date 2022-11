Kommentar «Chefsache» Der Fall SVP-Bundesratskandidatin Blöchliger: Wer regiert, muss unbedingt unabhängig sein Eine Finanzdirektorin und Bundesratskandidatin, die gleichzeitig ein Verwaltungsratsmandat bei einem schwergewichtigen Konzern in ihrem Kanton hat? Das riecht schon von weit her nach Interessenskonflikten, nach zu grossem Risiko. Der Nidwaldner Fall Michèle Blöchliger zeigt dies exemplarisch. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Die Nidwaldner SVP-Regierungsrätin Michèle Blöchliger gibt ihre Kandidatur als Nachfolgerin des abtretenden Bundesrat Ueli Maurer bekannt. Bild Urs Flüeler/ Keystone (Stans, 17. Oktober 2022)

Nun also auch noch ein spät deklariertes, gewichtiges Verwaltungsratsmandat. Es scheint, als würde die Nidwaldner Regierungsrätin und SVP-Bundesratskandidatin Michèle Blöchliger keine Gelegenheit für Kritik auslassen. Nach den Unschärfen in ihrem Lebenslauf um doppelte Staatsbürgerschaft und umstrittener Beteiligung an einem Hightech-Pflaster-Startup ist nun auch noch bekannt geworden, dass sie ihr Verwaltungsratsmandat der Schindler Aufzüge AG erst rund sieben Monate nach der Wahl öffentlich deklariert hat.

Blöchliger hat mit ihrem Slalomlauf sukzessive ihre Chancen auf den Einzug in den Bundesrat abgebaut. Bedauerlich, weil so eine Frauenkandidatur geschwächt wurde in der grössten Schweizer Partei, die einen bekannten Mangel an weiblichen Vertretungen in Exekutivämtern aufweist.

Die Nidwaldner Regierungsrätin hat zweifellos eine spezielle Vorstellung davon, was wann wie sie aus ihrem Netz von Interessenbindungen öffentlich machen soll. Aber nicht nur dies zeugt von mangelhaftem politischem Fingerspitzengefühl, wie der jüngste Vorfall zeigt. Juristin Blöchliger argumentiert korrekt, wenn sie auf die Steuerpflicht der Holdingtochter Schindler Aufzüge AG im Kanton Luzern verweist. Und wenn sie die übergeordnete Holding mit Sitz in Hergiswil NW in das verpflichtende internationale Steuernetz setzt und damit die Durchgriffsmöglichkeiten ihres eigenen Kantons relativiert. Aber das ist nicht mehr als ein formalistischer Rechtfertigungsversuch. Denn selbstverständlich zahlt die Schindler Holding in Nidwalden Steuern, der ganze Konzern ist letztlich mit dem Stammsitz verbunden. Und Blöchliger ist die Finanzdirektorin ebendieses Kantons.

Wer regiert, muss unabhängig agieren können. Abhängigkeitsverhältnisse, und seien sie noch so lose, gehören bei Ämtern auf dieser Verantwortungsstufe zuverlässig verhindert. Das Beispiel Blöchliger zeigt, dass es höchste Zeit wäre, den alten Zopf der hauptamtlichen Regierungstätigkeit in Kantonen wie Nidwalden ganz grundsätzlich zu überdenken. Denn dort, wo nebenberufliche Tätigkeiten für Regierungsrätinnen und -räte erlaubt sind, ist das Risiko per se ganz einfach zu gross, dass es zu wüsten Interessenskonflikten kommen kann.

