Kommentar «Chefsache» Heult der Wolf, muss der SMS-Alarm subito losgehen Bis zu drei Wochen dauert es nach Sichtung eines Wolfes, damit der Kanton Luzern SMS-Warnungen an die Älplerinnen und Bauern mit ihren Schafen und Ziegen schickt. So sei das Alarmsystem nutzlos, kritisieren Landwirtschaftskreise. Und die Politik fordert weniger Bürokratie – zu Recht. Jérôme Martinu, Chefredaktor 15.10.2022, 05.00 Uhr

Ein Wolf ist entlang eines Quartierbachs in Nottwil unterwegs. Video: Leserreporter

Haben Sie heute schon einen Wolf gesehen? Die Frage ist durchaus ernst gemeint. Denn: «Es ist jederzeit und überall mit der Präsenz des Wolfes zu rechnen.» So kommuniziert es die Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern den Nutzierhaltern. In der Tat ist jüngst ein solcher Isegrim doch tatsächlich nachts durch Nottwil spaziert, im mittelländischen Siedlungsgebiet also. Die Sichtung in dieser Region ist bisher einmalig.