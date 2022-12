Kommentar «Chefsache» Mehr Junge statt zu viele Alte in der Politik – das ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt Repräsentiert das Parlament altersmässig eigentlich die Bevölkerung? Nein. In Luzern ist der Kantonsrat deutlich älter als der Durchschnitt. Auch wenn Erfahrung für die Qualität eines Parlaments unabdingbar ist, täten mehr Junge der Politik gut. Denn es geht schliesslich um die Zukunft der jüngsten Generation. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Blick in den Ratssaal im Regierungsgebäude anlässlich der Session des Luzerner Kantonsrats. Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. November 2022)

42,2 Jahre alt ist die durchschnittliche Luzernerin, der durchschnittliche Luzerner. Gross ist der Altersunterschied im Vergleich zu den Luzerner Kantonsrätinnen und Kantonsräten. Sie sind im Schnitt über 50 Jahre alt, also fast zehn Jahre älter als die Bevölkerung, die sie vertreten. Und je nach Parteifarbe sind die Unterschiede nochmals frappanter: Die jüngsten Politikerinnen und Politiker gehören zu den Grünen (Durchschnitt 43), die ältesten zur SVP (55).

Es ist zweifellos wertvoll für den demokratischen Diskurs und die Praktikabilität von politischen Ideen, Lösungsvorschlägen und Kontrollentscheiden gegenüber der Regierung, wenn ein Parlament über ein gerütteltes Mass an Erfahrung verfügt. Sei das aufgrund des eigenen Alters oder auch der Anzahl Amtsjahre.

Nicht minder wichtig ist es aber, dass ein Parlament auch quer durch die Geschlechter- und Altersgruppen möglichst ausgewogen zusammengesetzt ist. Konkret: Wenn die Wählerinnen und Wähler nächstes Jahr den Luzerner Kantonsrat neu bestellen, so fördert die bewusste Wahl von jungen und jüngeren Politikerinnen und Politikern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Der Knackpunkt: Die Anteile der Altersgruppen bei Urnengängen zeigen klar, dass die ältere Bevölkerung näher an der Politik steht oder zumindest die Bürgerpflichten in breiterem Umfang ernst nimmt. Auch hier gilt es folglich anzusetzen: Wir alle sind aufgefordert, den jungen und mittelalterlichen Bürgerinnen und Bürgern aufzuzeigen, warum es wichtig ist, sich für die Politik zu interessieren, sich im besten Fall sogar zu engagieren. Ja, es braucht immer wieder einen langen Atem. Aber wir stellen in der Politik die Weichen für die Zukunft. Also vor allem für die jüngste Generation.

