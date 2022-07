Kommentar «Chefsache» Wenn Strom fehlt, müssen alle beim Sparen helfen – auch an Weihnachten Wie gross ist das Strom­sparpotenzial von zeitlich beschränkt leuchtenden Christbäumen und Lichterketten? Der Luzerner Regierungsrat muss nun diese Frage beantworten. Es ist richtig, wenn auch kleinteilig Strom gespart wird angesichts der drohenden Knappheit im Winter. Langfristig reicht das jedoch bei weitem nicht aus. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Weihnachtsbeleuchtung in Escholzmatt: Wie viel Lichterzauber ist bei Stromknappheit noch sinnvoll? Bild: Boris Bürgisser (Escholzmatt, 19. Dezember 2021)

Wir diskutieren im Juli über Weihnachtsbeleuchtungen? Ja, trotz Sommerzeit, Ferienstimmung und Hitzetagen ist das Thema zurecht auf das – vorerst politische – Parkett gehievt worden. Per parlamentarischer Anfrage will die Krienser Stadtpräsidentin und Kantonsrätin Christine Kaufmann-Wolf vom Luzerner Regierungsrat wissen, ob ein gesetzlich festgelegtes Zeitfenster für Weihnachtsbeleuchtungen ein taugliches Instrument zum Stromsparen ist. Grund für den Vorstoss: Einerseits die laufende Klimadebatte. Und akuterweise die Tatsache, dass im nächsten Winter bekanntlich Strom- und Gasknappheit drohen, was direkt auch mit dem traurigen Krieg Russland gegen Ukraine zu tun hat.