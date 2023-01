Luzerner Kantonsspital hat keine zufriedenstellende Antworten

Kommentar Das Luzerner Kantonsspital hat keine zufriedenstellenden Antworten Die Bevölkerung hat das Recht zu erfahren, was in diesem öffentlichen Betrieb vor sich geht. Die zurückhaltende und oft beschönigende Kommunikation des Spitals ist dabei hingegen doppelt schädlich. Jessica Bamford 11.01.2023, 08.49 Uhr

Die Aufgabe einer Kommunikationsstelle besteht darin, die Bevölkerung zu informieren. Könnte man meinen. Erst recht bei staatsnahen Betrieben. Der Fokus verschiebt sich aber immer mehr von Information zu Image-Politur. So auch beim Luzerner Kantonsspital. Um die eigene Reputation zu schützen, ruft man dort nun sogar einen bekannten Medienanwalt zu Hilfe. Das Resultat wirkt im besten Fall wie eine Beschönigung der Situation.

Das ist doppelt schädlich. Zum einen werden die Mitarbeitenden so immer wieder vor den Kopf gestossen. So auch im aktuellen Artikel über die Notfallstationen – die Fachleute erzählen von ihrem Arbeitsalltag, und das Luks dementiert viele ihrer Aussagen. Respekt und Wertschätzung sehen anders aus. Zum anderen erfährt die Bevölkerung nur die halbe Wahrheit. Bei einem Betrieb, der unser aller Gesundheit sicherstellen sollte und der Kantonsbevölkerung gehört, ist das ein Problem.

Zwar ist das Luks nun eine Aktiengesellschaft, doch die Aktien befinden sich im Besitz des Kantons. Man muss es betonen: nicht im Besitz der Kantonsregierung, sondern des Kantons, also aller Luzernerinnen und Luzerner. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf zu erfahren, was in diesem Betrieb, der zudem der grösste Arbeitgeber der Zentralschweiz ist, vor sich geht. Und zwar explizit auch dann, wenn etwas nicht so rund läuft, wie es sollte. Das Vorgehen mit dem Einschalten eines Medienanwalts, sobald es etwas heikler wird, ist einer so wichtigen öffentlichen Institution unwürdig. Nicht die Wartezeit auf dem Notfall ist das Hauptproblem, sondern die unverständliche Schönfärberei der Luks-Verantwortlichen.