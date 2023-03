Kommentar Kandidatinnen und Kandidaten für die Luzerner Regierung: Hinschauen reicht nicht Wie ticken die elf Anwärterinnen und Anwärter auf die fünf Sitze in der Luzerner Regierung politisch? Wer das wissen will, muss tief graben. Lukas Nussbaumer 20.03.2023, 05.00 Uhr

Schlicht gehalten: das Plakat der Jungen Grünen Regierungsratskandidatin Chiara Peyer. Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 7. 3. 2023)

Wahlplakate ohne politische Botschaft sind bei den aktuellen Luzerner Regierungsratswahlen die Regel. Ebenso Kandidatinnen und Kandidaten, die ausgesprochen pfleglich miteinander umgehen – für eine Kollegialbehörde nicht per se schlecht. Was es für Wählerinnen und Wähler aber schwierig macht, sind die kaum sichtbaren politischen Unterschiede. Die Kampagnen der aussichtsreichsten Anwärterinnen und Anwärter sind geprägt von der Angst, jemandem auf die Füsse zu treten und so ein mögliches Wählersegment zu verlieren.