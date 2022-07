Kommentar: Luzerner Reklameverbot ist nicht mehr zeitgemäss

Kommentar Ein Reklameverbot für politische Themen ist nicht mehr zeitgemäss Die Luzerner Parteien von rechts bis links wollen die kantonale Reklameverordnung anpassen. Eine Forderung, die mehr als legitim ist. Niels Jost 25.07.2022, 18.06 Uhr

Fahnen zu politischen Themen dürfen zeitlich nur begrenzt hängen. Symbolbild: Anthony Anex/Key

In neun Wochen stimmt die Schweiz über die Initiative gegen die Massentierhaltung ab. Bereits jetzt werben in der Zentralschweiz Fahnen für ein Ja oder Nein – was teils illegal ist. Grund sind kantonale oder kommunale Vorschriften über politische Reklamen. In Luzern beispielsweise dürfen solche Fahnen erst sechs Wochen vor dem Urnengang aufgehängt werden.