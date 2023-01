Forschung im Spital lindert Fachkräftemangel

Kommentar Forschung lindert den Fachkräftemangel – und hat darum mehr Support der Spitalleitung verdient In der Urologie und weiteren Abteilungen des Luzerner Kantonsspitals kümmern sich Ärztinnen und Ärzte nicht nur um Patienten, sondern auch um die Forschung. Und das meistens in der Freizeit. Dafür zahlt das Spital zu wenig. Alexander von Däniken 30.01.2023, 05.00 Uhr

Die Spitäler in der Schweiz ächzen unter einer hohen Arbeitslast, gleichzeitig fehlt es an Personal. Und das an immer mehr Orten: In der Intensivpflege, in der Notfallaufnahme, bei Ärztinnen und Spezialisten. Das Luzerner Kantonsspital bildet hier keine Ausnahme, auch wenn seitens Spitalleitung versucht wird, Nebenwirkungen wie lange Wartezeiten und überlastete Angestellte klein zu reden, wie unsere Zeitung am 11. Januar berichtete.

Dabei hält das grösste Zentralschweizer Akutspital ein Medikament bereit, das gegen Fachkräftemangel wirkt: die Forschung. In zahlreichen Abteilungen zerbrechen sich Ärztinnen und Ärzte darüber den Kopf, wie die Heilung von Patienten künftig noch besser vorangebracht werden kann. Und das oft frühmorgens, spätabends, am Wochenende. Eine angenehme Nebenwirkung: Das Luzerner Kantonsspital macht sich in Fachkreisen einen Namen und zieht bestenfalls junge Talente an. So wie Luca Afferi. Der angehende Urologe aus Norditalien hätte ohne Forschung kaum den Weg nach Luzern gefunden.

Natürlich ist die Forschung kein Allheilmittel gegen den Fachkräftemangel, aber sie kann ihn lindern. Das muss dem Luzerner Kantonsspital mehr wert sein. Doch die Geschäftsleitung macht laut Afferis Vorgesetztem nur «das Mögliche», um die Forschung in ihrem Haus zu unterstützen. Von einer höheren Dosierung – etwa in Form von finanzieller Hilfe oder einer flexibleren Arbeitszeitenregelung – würde das ganze Spital profitieren.