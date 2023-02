Gegen knappen Wohnraum braucht es Lösungen auf allen Ebenen

Kommentar Gegen knappen Wohnraum braucht es Lösungen auf allen politischen Ebenen Mietwohnungen werden knapper und teurer. Das hat verschiedene Ursachen – und muss auch auf verschiedenen Ebenen gelöst werden: vom Bund bis zu den Gemeinden und Verbänden. Alexander von Däniken 07.02.2023, 05.00 Uhr

Es wird eng in der Schweiz. 9 Millionen Menschen werden wahrscheinlich Ende Jahr hier leben. Das sind 2 Millionen mehr als noch vor 30 Jahren. Und das Bevölkerungswachstum hält an: In weiteren 30 Jahren dürften allein im Kanton Luzern eine halbe Million Menschen leben. Sie werden weniger Platz haben als heute. Denn das seit 2014 geltende Raumplanungsgesetz schreibt eine Siedlungsentwicklung nach innen vor, um das Kulturland besser zu schützen.