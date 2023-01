Klimabewegung in Zentralschweiz: Brand ist noch nicht gelöscht

Kommentar Klimabewegung in der Zentralschweiz: Die Sirene ist verstummt, aber der Brand noch nicht gelöscht Freitäglich streikende Studentinnen, spruchbandtragende Grossväter, aufsehenerregende Aktionen: Auch in der Zentralschweiz prägte die Klimabewegung in den letzten vier Jahren das öffentliche Bild. Jetzt wird sich zeigen, wie nachhaltig die Proteste waren. Alexander von Däniken 16.01.2023, 05.00 Uhr

Es ist still geworden um die Klimabewegung in der Zentralschweiz. Letztmals wurden in Luzern vor vier Monaten rund 300 Protestierende mobilisiert, die öffentlichkeitswirksam für den Klimaschutz kämpften. Noch 2019 zogen Hunderte Schülerinnen und Schüler freitags durch die Strassen, anstatt die Schulbank zu drücken. In Luzern, Zug, Altdorf oder Stans fanden regelmässig Kundgebungen statt, wo Studentinnen und Lehrlinge Seite an Seite mit ihren Eltern und Grosseltern die Politik aufforderten, die Klimaziele ehrgeiziger zu gestalten und rascher umzusetzen.

Einige Aktivistinnen und Aktivisten bringen nun gegenüber unserer Zeitung den Winter oder den Krieg in der Ukraine vor, um die Ruhe zu begründen. Doch diese Argumente greifen nicht. Schliesslich fand der erste Klimastreik Luzerns vor vier Jahren am 18. Januar statt. Und der Krieg warf bei uns existenzielle Fragen nach einer nachhaltigen und autarken Energieversorgung auf. Logischer scheint die Erklärung, dass sich Ernüchterung breit macht, weil die Ziele auch nach so viel Engagement noch nicht erreicht worden sind.

Diese Enttäuschung ist verständlich. Doch die Bewegung hat einiges bewirkt; Grüne und Grünliberale gewannen an Wählerstärke, in Kantonen wie Luzern wurden Klimastrategien verabschiedet. Spätestens jetzt liegt es auch am Rest der Gesellschaft, nachzuziehen. Die Sirene mag zwischenzeitlich verstummt sein, aber der Brand ist noch nicht gelöscht.