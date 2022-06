Christa Wenger: Luzerner Grüne helfen bisheriger Männerregierung

Kommentar Luzerner Grüne helfen bisheriger Männerregierung Die Luzerner Grünen präsentieren eine Regierungsratskandidatin, die kleine Wahlchancen hat. Damit hilft die Partei der SP – und riskiert gleichzeitig, dass die Luzerner Regierung ein Männergremium bleibt. Lukas Nussbaumer 29.06.2022, 05.00 Uhr

Christa wer? So wird es am Dienstag vielen politinteressierten Luzernerinnen und Luzernern gegangen sein, als sie den Namen der Grünen Regierungsratskandidatin, Christa Wenger, gehört haben. Obwohl die Partei betont, die Wahlchancen des 58-jährigen Mitglieds des Grossen Stadtrats seien gut, ist klar: Wenger gehört nicht zu den Aushängeschildern der Partei. Ebenso klar ist: Eine Wahl der im Kanton Bern aufgewachsenen und in der Stadt Luzern politisch erst seit 2020 aktiven Frau wäre eine politische Überraschung, weil eine Regierungsratskandidatin nur schwer innerhalb von neun Monaten aufgebaut werden kann.