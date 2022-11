Kommentar: Kantonsrat verrennt sich in der Spitalpolitik

Kommentar Luzerner Kantonsrat verrennt sich in der Spitalpolitik Das Gros des Kantonsrats will gesetzlich verankern, dass in allen drei Luzerner Spitälern zwingend eine medizinische Grund- und Notfallversorgung angeboten wird. Das ist falsch, weil so die nötige Flexibilität verloren geht. Lukas Nussbaumer 30.11.2022, 17.14 Uhr

In Wolhusen soll nicht nur ein Spital betrieben werden, sondern auch eines mit einer Grund- und Notfallversorgung. Bild: Nadia Schaerli

Kaum ein Bereich ist derart grossen Änderungen unterworfen wie das Gesundheitswesen. Und doch will das Gros des Luzerner Kantonsrats im Spitalgesetz etwas verankern, das schon in Kürze wie aus der Zeit gefallen erscheinen kann: dass in Luzern, Sursee und Willisau nicht nur je ein Spital betrieben wird, sondern zwingend auch überall eines mit einem ambulanten und stationären Grund- und Notversorgungsangebot. Ändern sich die Umstände, muss das Gesetz aufwendig angepasst werden. Unflexibler gehts kaum.

So falsch das ist, so gut ist es zu erklären. Für das Entlebuch und das Hinterland ist «ihr» Spital in Wolhusen heilig. Tausende und fast die ganze Politprominenz kämpfen in einem Verein für ein Grundversorgungsspital nach altem Muster mit einem 7 x 24-Stundenbetrieb. Jedes noch so kleine Rütteln daran provoziert einen Aufschrei. Die SVP nimmt das auf und droht mit einer Initiative.

Weil Wahlen sind und niemand Spitalverhinderer sein will, ziehen die anderen Parteien mit Ausnahme der GLP nach und wollen das gleiche Ziel, wie es die SVP hat, schnell auf dem parlamentarischen Weg erreichen. Dabei verspricht die Regierung laufend, das Parlament könne das Leistungsangebot absegnen, es brauche keine Gesetzesergänzung. Gibt es ein grösseres Misstrauensvotum? Dennoch sollte der Kantonsrat nicht einfach der SVP hinterherhecheln, sondern die Volkspartei Unterschriften sammeln lassen – und das letzte Wort dem Volk überlassen.