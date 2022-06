Luzerner Polizei braucht mehr Personal

Nachgefragt Max Heinzer greift an der EM auch mit dem Schweizer Team an – und stellt klar: «Ich fühle mich noch nicht als Dino»

Max Heinzer nimmt an der Fecht-EM in Antalya (Türkei) teil. Am Sonntag gewann der Schwyzer aus Küssnacht mit Bronze seine insgesamt 18. Medaille an EM und WM. Am Mittwoch findet der Teamwettkampf statt. Wir sprachen mit dem 34-jährigen Heinzer.