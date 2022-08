Kommentar Luzerner Regierungsrat muss Staats- oder staatsnahen Betrieben klare Vorgaben machen Offenlegung von Mandaten, Ausstandsregeln definieren, Verträge mit Führungspersonen: Die Luzerner Exekutive hat ihre Beteiligungsstrategie überarbeiten müssen. Das Resultat ist ein erster Schritt in die richtige Richtung – mehr nicht. Niels Jost 09.08.2022, 17.41 Uhr

Der VBL-Subventionsskandal war der Auslöser, dass der Luzerner Regierungsrat seine Beteiligungsstrategie an Staats- oder staatsnahen Betrieben überarbeiten musste. Weil die Exekutive die aus dem Skandal gezogenen Lehren mit keinem Wort in seiner Strategie erwähnte, verdonnerte ihn das Parlament zur Überarbeitung. Dem ist der Regierungsrat nun nachgekommen – mit Folgen für 52 Organisationen, an denen der Kanton beteiligt ist, wie etwa die Hochschule Luzern oder das Kantonsspital.

Für sie wird der Kanton ab 2025 Vorgaben zur Offenlegung von Mandaten von Entscheidungsträgerinnen und -trägern machen oder Ausstandsregeln definieren. Vorgaben, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Es ist darum höchste Zeit, diese nun schriftliche Verbindlichkeit herzustellen. Dasselbe gilt für Verträge mit Führungspersonen, die vom Regierungsrat gewählt werden. Ihnen Vorgaben über ihre Aufgaben, Informationspflichten oder Entschädigungen zu machen, schafft endlich Klarheit.

So löblich die Vorgaben sind, so unverständlich ist, dass sie der Regierungsrat erst nach dem Rüffel des Parlaments in die Strategie aufgenommen hat. Dazu passt, dass auch andere Aspekte der Strategie wie etwa die 30-Prozent-Vertretung der Geschlechter in bestimmten Führungsorganen mutlos daherkommen. Um seiner Vorbildfunktion gerecht zu werden, müsste der Kanton hier striktere Vorgaben machen – um eine erneute Korrektur durch das Parlament zu vermeiden.