Kommentar: Bei Tempo 30 ist mehr Gelassenheit angezeigt

Kommentar Tempo 30 auf Luzerner Kantonsstrassen: Mehr Fakten täten der Debatte gut Erst eine Initiative, die innerorts Tempo 50 zementieren will, nun noch eine Motion, die einen Planungsbericht fordert: Tempo 30 auf Luzerner Kantonsstrassen erhitzt die Gemüter. Dabei wäre mehr Gelassenheit angezeigt. Dominik Weingartner 27.02.2023, 05.00 Uhr

Über Tempobegrenzungen auf Strassen wird gerne und heftig gestritten. Jede und jeder hat eine Meinung dazu, ob jene 30er-Zone Sinn ergibt oder ob der andere Tempo-60-Abschnitt ein Unsinn ist. Die SVP hat mit den Automobilverbänden eine Initiative eingereicht, die Tempo 50 innerorts auf Hauptverkehrsachsen – in der Regel Kantonsstrassen – zementieren will. Freie Fahrt für freie Bürger.

Die FDP wiederum verlangt nun mit einer Motion einen Planungsbericht zu Tempo 30 auf Kantonsstrassen. Damit soll zum einen eine Grundlage für künftige Entscheidungen geschaffen werden. Aber das Ziel ist auch, Emotionen aus der Debatte rauszunehmen und mehr Sachlichkeit zu ermöglichen.

Das ist ein sinnvoller Ansatz. Was in dieser Debatte auch nicht vergessen werden darf: Der Kanton ordnet von sich aus keine 30er-Zonen auf seinen Strassen an. Er macht das nur, falls eine Gemeinde dies wünscht und er selber die Massnahme als sinnvoll erachtet. Es ist mindestens erstaunlich, dass die SVP den Gemeinden diesen Spielraum nehmen will.

Denn es schleckt keine Geiss weg: Es gibt in Luzerner Gemeinden Strassenabschnitte, die eng und unübersichtlich sind. Wenn die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmender – namentlich von Fussgängerinnen und Fussgängern – in solchen Bereichen nicht mehr gegeben ist, ist niemandem gedient. Flächendeckende 30er-Zonen wären falsch, Ausnahmen sollen aber möglich bleiben, dort, wo sie Sinn ergeben.