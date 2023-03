Kommentar Parlament hält Chaotenproblem für nicht dringlich – das ist verantwortungslos Die Mitte-Fraktion wollten nach den jüngsten Vadanalenakten in der Stadt Luzern vorwärts machen im Kampf gegen Fussballchaoten. Doch obwohl sogar die Regierung für die Dringlichkeit plädierte: Im Luzerner Kantonsrat gab es keine Mehrheit dafür, die Diskussion über Massnahmen wird um Monate vertagt. Das ist unverständlich. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

Supporter des FCL provozierten im Letzigrund-Stadion mit dem Abbrennen von Feuerwerk einen Unterbruch der Partie gegen den FCZ. Bild Marc Schumacher/Freshfocus (Zürich, 19. 3. 2023)

Die jüngsten Vandalenakte von Fussballchaoten in Luzern sprechen Bände. Die Mitte-Fraktion wollte in der Folge per dringlichen Vorstoss den FCL etwa verpflichten, die Identität der Besucher zu erfassen oder bei Ausschreitungen alle Schäden zu bezahlen. Wie hat der Luzerner Kantonsrat reagiert? FDP, Grüne und SP sahen keine Dringlichkeit. Die nötige Zweidrittelsmehrheit kam nicht zustande, ergo gibt’s keine Diskussion. Wenn es wirklich weitere Belege für Handlungsbedarf gebraucht hätte: Böllernde Ultras haben in der Nacht auf Sonntag in Luzern einen Polizeieinsatz mit Gummischrot und Festnahme ausgelöst.