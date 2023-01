Tiefere Hürden für Bewerbungen sind ein guter Anfang

Kommentar Tiefere Bewerbungshürden im Gesundheitswesen: Ein guter Anfang Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum bietet neu die Möglichkeit für Whatsapp-Bewerbungen. Damit sollen administrative Hürden abgebaut werden. Susanne Balli 27.01.2023, 05.00 Uhr

Das Suchabo für freie Stellen ist aktiviert, mit dem Handy rasch durch die neusten Stellen gescrollt. Was Passendes dabei? Ein paar «Fingertipps» später ist die Blitzbewerbung verschickt. Tönt unkompliziert. Ist es auf den ersten Blick auch. Seit Anfang Jahr bietet das Schweizer Paraplegiker Zentrum (SPZ) in Nottwil die Möglichkeit, sich per Whatsapp zu bewerben. Dies, um den Bewerbungsprozess zu vereinfachen. Es ist eine von mehreren Massnahmen im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Pflege.

Damit ist das SPZ nicht allein. Die Hirslanden-Gruppe hat bereits im Herbst 2021 die Möglichkeit eingeführt, sich per Whatsapp zu bewerben; am Luzerner Kantonsspital hingegen können Expressbewerbungen über Instagram und Facebook abgewickelt werden. Das Ziel ist bei allen, administrative Hürden abzubauen sowie Daten einfacher und schneller verfügbar zu machen.

Bei Whatsapp-Bewerbungen geht es allerdings nur um eine erste Kontaktaufnahme. Wie bei konventionellen Bewerbungen müssen auch hier in einem weiteren Schritt Lebenslauf und Zeugnisse eingereicht werden. Zudem: Neue Job-Anwärterinnen und -Anwärter zu finden ist das eine, sie im Beruf zu halten das andere. Noch wichtiger als neue Bewerbungskanäle sind attraktive Löhne in der Pflege, gute Sozialleistungen und Rahmenbedingungen wie Mitspracherecht und Flexibilität bei den Diensteinteilungen oder der Kinderbetreuung in betriebseigenen Kitas.