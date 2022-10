Kommentar Überwachungskameras an Luzerner Schulen: Ein gefährlicher Trend Die Kantonsschule Sursee will dem Vandalismus mit Überwachungskameras in den Innenräumen Herr werden. Das birgt viele Risiken – es gäbe andere Ansätze. Jonas Hess 17.10.2022, 05.00 Uhr

Kantonsschule Sursee fotografiert am 19. Juni 2015. Fast eine ganze Klasse der Kanti Sursee hat gespickt. Corinne Glanzmann / Neue Luzerner Zeitung

Vandalismus an Zentralschweizer Schulen kommt immer wieder vor. Diesmal traf es die Kanti Sursee: Unbekannte haben unter anderem Toiletten verunstaltet und Fluchtwege mit Fahrradschlössern blockiert. Dass solche Vorkommnisse ärgerlich sind und geahndet werden müssen, bestreitet niemand. Die Reaktion vieler Schulen, Überwachungskameras zu installieren, ist aber falsch. Umso mehr, wenn in Sursee, nun sogar Innenräume überwacht werden sollen. Das ist eine neue Dimension.

Der Luzerner Datenschützer hat Recht, wenn er sagt, dass solche «Bubenstreiche» auch mit Videokameras nicht verhindert werden können. Beobachten lässt sich das exemplarisch im öffentlichen Raum: Wird die eine Stadtecke überwacht, verlagert sich die kriminelle Energie in ein anderes Gebiet. Neben dem fraglichen Nutzen solcher Systeme ist deren Einsatz an Schulen auch grundsätzlich heikel. Schnell können Daten in falsche Hände gelangen oder die Auswertung des Materials für andere Zwecke missbraucht werden.

Der Trend zu mehr kollektiver Überwachung in der Öffentlichkeit darf nicht auf Bildungsinstitutionen überschwappen. An einer Schule sollten sich die Kinder aber auch deren Eltern sicher sein, dass sie sich in einem geschützten Rahmen entwickeln können. Fehler und Dummheiten gehören dabei zum Lernprozess und müssen primär mit Aufklärung und klaren Regeln aufgearbeitet werden. Kameras sind da fehl am Platz.