Kommentar Windräder planen: 20 Jahre sind zu lang Die Luzerner Regierung will Windparks künftig auf Stufe Kanton bewilligen. Das neue Plangenehmigungsverfahren ist zu begrüssen, da Entscheide rascher vorliegen. Reto Bieri 03.01.2023, 05.00 Uhr

Eine von bislang drei Windrädern im Kanton Luzern: Die Windenergieanlage Feldmoos im Entlebuch. Bild: Patrick Hürlimann (Entlebuch, 10. Juli 2021)

Der Luzerner Regierungsrat will beim Ausbau der Windenergie vorwärtsmachen. Zum einen sollen im kantonalen Richtplan 22 geeignete Standorte verankert werden, zum anderen will die Regierung ein kantonales Plangenehmigungsverfahren einführen. Mit Letzterem würden Windparks künftig nicht mehr auf Stufe Gemeinde, sondern durch den Kanton geprüft und bewilligt. Betroffen sind Anlagen mit einer Leistung von jährlich 10 Gigawattstunden, was ungefähr einem bis zwei modernen Windrädern entspricht.