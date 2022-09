Kasernen-Abstimmung Luzern: «Es braucht mehr Fingerspitzengefühl»

Kommentar Wuchtiges Nein zu Beitrag an Schweizergarde-Kaserne zeigt: Es ist mehr Fingerspitzengefühl nötig Die Stimmbevölkerung des Kantons Luzern lehnt einen Kredit von 400'000 Franken an ein Bauprojekt im Vatikan ab. Drei Argumente waren dafür ausschlaggebend – die Signalwirkung für andere Kantone kommt aber wohl zu spät. Niels Jost 25.09.2022, 17.22 Uhr

Trotz des Neins in Luzern soll die Kaserne der Schweizergarde im Vatikan gebaut werden. Visualisierung: PD/Durisch + Nolli

71,5 Prozent. Mit einem solch deutlichen Resultat hat wohl niemand gerechnet. Die Luzerner Stimmbevölkerung sagt klar Nein zum kantonalen Beitrag für den Neubau der Schweizergarde-Kaserne im Vatikan. Ausgerechnet in Luzern, dem traditionell katholischen und stark bürgerlich geprägten Kanton, wo viele Gardisten herkommen und von wo die meisten Schweizergarde-Kommandanten stammten.

Das wuchtige Nein ist auf drei wesentliche Argumente zurückzuführen, die weit bis ins bürgerliche Lager überzeugen konnten. Erstens: die Trennung von Kirche und Staat. Es ist schlicht nicht die Aufgabe des Kantons, ein Bauprojekt eines Sicherheitsapparats in einem fremden Staat mitzufinanzieren. Dies schon gar nicht im Vatikan, der – zweitens – über genügend finanzielle Mittel verfügt, die Kaserne selber zu finanzieren. Drittens dürfte es für alle Nicht-Katholikinnen und -Katholiken unerklärlich gewesen sein, weshalb auch sie «ihren» Steuerfranken an die Schweizergarde schicken sollen; eine Institution, in der nur männliche Katholiken zugelassen sind.

Das Resultat müsste eigentlich Signalwirkung für andere Kantone haben. Weil die meisten Stände das Thema aber bereits erledigt haben, kommt das klare Zeichen aus der Luzerner Bevölkerung wohl zu spät. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Regierenden bei ähnlich sensiblen Themen künftig mehr Fingerspitzengefühl beweisen – in Luzern und im Rest der Schweiz.